Ministro Ruiz espera resolución para firmar el uso del glifosato: Congreso Mundial de Juristas

En la previa del 'World Law Congress Colombia 2021' que se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla con un foro/debate dedicado al rol de la mujer en la consolidación del Estado Social de Derecho, el Ministro de Justicia Wilson Ruíz informó que se encuentra a la espera de que a su despacho llegue la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes que avala la aspersión aérea con glifosato.

El alto funcionario precisó que tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), así como el Ministerio de Salud, señalan en el documento que a la fecha no sería posible -de manera técnica- evidenciar la afectación con la aspersión aérea con glifosato.

“Este documento nos indica que no se va afectar la parte medio ambiental de nuestro país. Así mismo, tampoco habrá afectaciones en materia de salud ya que no hay revisión científica que pueda determinarlo. Una vez ambos documentos me los oficialicen, miramos la viabilidad de hacer la convocatoria como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, a todos los miembros para revisar cómo se dará apertura al proceso de aspersión en el país”, detalló el ministro Wilson Ruíz.

En medio del evento, señaló que en el país se ha reducido el número cultivos ilícitos, se pasó de 173 mil hectáreas a 143 mil; sin embargo, el número de víctimas por parte de la fuerza pública son muchos, debido a que han caído realizando labores de aspersión terrestre y erradicación manual. A esto también se sumarían los afectados por las minas 'quiebrapatas'.

Además, señaló Ruíz que la decisión se tomaría entre los meses de enero y febrero. "Sin duda alguna, la aspersión con glifosato es la mejor opción para mitigar el flagelo de los cultivos ilícitos en Colombia. Erradicar todo lo que le hace mal al país es lo que necesitamos como foco para combatir la violencia", sostuvo.