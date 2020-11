Minjusticia cuestionó que se proteja la vida de los animales y no la de los 'humanos no nacidos'

El Ministerio de Justicia emitió un concepto negativo a la posibilidad de despenalizar completamente el aborto en Colombia.

En ese sentido, se abstuvo de respaldar la demanda del movimiento ‘Justa Causa’ presentada ante la Corte Constitucional con la que busca que en el país sea legal la interrupción voluntaria del embarazo.

El viceministro de Justicia, Francisco José Chaúx, emitió el concepto en el que advierte que la despenalización del aborto es un tema que debe tratarse directamente en el Congreso de la República.

“Solo en el caso eventual de que lo determinado por el Congreso colombiano resulte indiscutiblemente violatorio de las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado en materia de derechos humanos, será entonces la Corte constitucional la llamada a desplegar un juicio abstracto de constitucionalidad sobre la normativa legal”, dijo el Viceministro.

De acuerdo con el Gobierno, las únicas causales viables y legales para que se realice un aborto son las que quedaron consagradas en el fallo de la Corte Constitucional emitido en 2006.

“Este Ministerio considera que si la corporación decide revaluar su jurisprudencia previa, según la cual la vida del feto es un bien constitucionalmente protegido, no puede dejar de explicar o plantear cómo ello debe conciliarse con el hecho de que en la actualidad (...) se ha hecho un necesario cambio de enfoque que también salvaguarda la vida y existencia de animales, a través de medidas penales".

El Ministerio de Justicia cuestionó que se considere un crimen atentar contra la vida de los animales pero no se proteja la vida de los seres humanos, no nacidos.

“Justamente, la sociedad merece saber por qué sí resulta constitucionalmente razonable castigar, incluso penalmente, a quienes lesionan la vida de animales, pero no es posible imponer medidas sancionatorias destinadas a proteger la vida del humano no nacido, que, a pesar de no ser persona en el aspecto civil del término, si sería, a partir de algún momento de su desarrollo, cuando menos un ser perteneciente a la especie humana”, añadió el Chaúx.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo le informó a la Corte Constitucional que en los últimos dos años (durante 2018 y lo corrido de 2020), se han registrado 131 objeciones para practicar abortos a mujeres que tomaron esa decisión.