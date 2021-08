Minjusticia denunció presunta corrupción en contratos para alimentación de reclusos

El ministro de Justicia y el Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, alertó sobre presuntos hechos de corrupción que se estarían registrando en la contratación de la alimentación de los hombres y mujeres privados de la libertad en las 132 cárceles del país en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Según denunció, a algunos contratistas les estarían exigiendo el pago de coimas bajo amenazas de declarar el incumplimiento de lo pactado o de retrasar el desembolso de las cuentas de cobro, entre otro tipo de prácticas ilegales.

"He recibido denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos para la alimentación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con esas denuncias a algunos contratistas de la Uspec les estarían exigiendo dinero para la renovación de los contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se presenten si no acceden a sus pretensiones", dijo Ruiz Orejuela.

Ante la gravedad de las denuncias, el alto funcionario solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para hallar a los responsables de estos hechos de corrupción.

"Por esta situación es solicitado de manera respetuosa a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, que en el marco de sus competencias adelanten las investigaciones correspondientes en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y en las dependencias que sean necesarias para que se esclarezca la veracidad de los hechos y si se encuentran méritos, se apliquen las sanciones que corresponden a los contratistas y funcionarios correspondientes", dijo.

Ruiz Orejuela además hizo enfatizó en que una de las principales dificultades que halló al llegar al cargo se relaciona con las dificultades en cuánto a la alimentación que recibe los reclusos en Colombia.

"El Ministerio de Justicia y el Derecho está disposición de las entidades de control para prestar toda la colaboración en estas investigaciones, desde que llegué al Ministerio de Justicia y del Derecho he denunciado y trabajado para mejorar las irregularidades que se presentan en los establecimientos de reclusión, particularmente en este tema de la alimentación de los privados de la libertad", sostuvo.

Sin embargo, las denuncias no pararon allí, pues según reveló también se hallaron serias inconsistencias en las obras de construcción de una estructura modular en la cárcel de Roldanillo (Valle del Cauca), con la que se esperaba ampliar los cupos para disminuir el hacinamiento.

Al mismo tiempo, pidió a las autoridades investigar y anunció que no recibirá dicha obra hasta que no se garantice el cumplimiento total del objeto social del contrato suscrito directamente con el Estado.

"También puse en conocimiento otras irregularidades como las que evidenciamos la semana pasada, en un recorrido por el establecimiento del municipio de Roldanillo (Valle del Cauca), donde se construyó una estructura modular que inicialmente había sido contratada para una capacidad de unas 100 personas y sólo fueron terminados 66 cupos".

Agregó que "la obra tiene muchas irregularidades de infraestructura que no permiten que se cumplan con las condiciones que deben tener los centros de reclusión, esta situación también fue puesta en conocimiento de las autoridades respectivas para que se adelanten las investigaciones del caso pero además la obra no será recibida, hasta que se cumplan con las necesidades y exigencias contractuales".