MinJusticia presentará dos proyectos de ley para disminuir el hacinamiento carcelario

En desarrollo del foro de Seguridad, estrategias de prevención y hacinamiento carcelario en Manizales, el Ministro de Justicia Néstor Ozuna explicó que están trabajando en dos proyectos de ley que permitan inicialmente establecer penas menos largas para algunos delitos, a cambio de mayor reparación de las víctimas.

“Hay que combinar una serie de medidas de privación efectiva de la libertad menos larga de lo que tenemos hoy en día, a cambio de reparación a las víctimas y restablecimiento del tejido social. Tenemos esa firme intención que para algunos delitos un buen número de personas que reparen a la víctima y que la sociedad también se sienta reparada eso haga que la pena de prisión, no desaparezca, pero si disminuya”, afirmó el ministro Ozuna.

Leer más: El 67 % de las extorsiones en Risaralda se realizan desde la cárcel La Dorada

Adicionalmente indicó que formularán una ley que permita la asignación de recursos, para construir un sistema de cárceles de detención preventiva. Esto para garantizar mejores condiciones de privación de la libertad a las personas que hoy se encuentran detenidas en estaciones de Policía o en Unidades de Reacción Inmediatas.

“Tenemos que construir un sistema de cárceles de detención preventiva que hoy en día no existe porque eso está a cargo de los municipios y los departamentos, tienen la responsabilidad, pero no tienen los recursos. Es decir asignarles recursos para que puedan construir centros de reclusión preventiva decorosos, que no sea lo que estamos viendo en las estaciones de Policía o en las Unidades de Reacción Inmediata o en otros centros transitorios que no son centros de detención”, agregó Ozuna.

Le puede interesar: Defensoría exige medidas tras muerte de 8 niños en Risaralda por desnutrición

En Colombia hay 195 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 130 mil están en establecimientos penitenciarios que solo tienen una capacidad para albergar 80 mil reclusos, por lo que el Ministerio de Justicia espera una adición presupuestal cercana a los 300 mil millones de pesos para apalancar todos estos proyectos encaminados a reducir el hacinamiento carcelario.