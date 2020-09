Muerte de Javier Ordoñez es un crimen y debe ir a la justicia ordinaria: HRW

De acuerdo con José Miguel Vivanco, "el entrenamiento y los controles al interior de la Policía no está funcionando bien y eso es evidente. En lo corrido del año van más de 130 denuncias de abuso policial en Bogotá".

El director de HRW dijo que está de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien afirmó que se necesitan reformas profundas sobre el funcionamiento de la Policía.

A propósito de esta situación, explicó que no basta con tener "cursillos sobre Derechos Humanos y no lo digo en términos peyorativos, pero recitar, memorizar textos como la declaración de Derechos Humanos en mi práctica de más de 30 años, no cambia en nada el cambio de la visión que los policías y en general, la fuerza pública debe tener sobre el otro".

Ante la grave situación de orden público que desencadenó la muerte de Javier Ordoñez y que dejó al menos siete muertos en Bogotá y más de 80 heridos entre civiles y uniformados, Vivanco señaló que el fiscal Francisco Barbosa debe asumir con "todo rigor y seriedad (la investigación) para que este caso vaya a la justicia ordinaria y no a la justicia penal militar".

Concluyó que "si no va a la justicia ordinaria como pasó lamentablemente con el caso del estudiante Dylan Cruz, son pocas mis esperanzas para que esto cambie. Creo que si no se hacen reformas de fondo al interior de la Policía, estos hechos volverán a ocurrir".