Muerte de Valentina Trespalacios: Reciclador cuenta detalles del escabroso hallazgo del cuerpo

Jorge Enrique Flórez Chaparro, reciclador del sector de Versalles relató en RCN Radio los momentos que vivió tras el hallazgo del cuerpo de Valentina Trespalacios en una maleta dentro de un contenedor de basura ubicado en el parque los Cámbulos, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con don Jorge, el pasado domingo 22 de enero, lo que menos esperaba al adelantar su labor de reciclaje en la zona, era encontrar el cuerpo de una mujer, que según él lo dejó tan impactado que hasta se metió en el contenedor de basura para mirar si podía salvarla.

“Salí a las 2:55 de la tarde del domingo, me fui a recoger mi almuerzo, llegué como a las 3:15 y ya encontré el cuerpo dentro del container”, relató el hombre quien añadió “yo me entré en la curiosidad, miré el cuerpo y al ver que no había nada que hacer, me salí y me fui para el CAI a llamar a la Policía”.

Flórez sostuvo en RCN Radio que “ella estaba morada y las fosas nasales tenían sangre, no le alcancé a ver nada más. Además, el cuerpo no estaba desmembrado, no había sangre y no había nada alrededor que uno dijera que con eso la habían atacado”.

Jorge relató que lleva varios años realizando su labor en la localidad de Fontibón, específicamente en el sector de Versalles y que nunca había sido testigo de un hecho tan escabroso como el hallazgo del cuerpo de una mujer y menos en esas condiciones, dentro de una maleta enrollado con cinta negra y con su cabeza por fuerza.

“Yo llevo harto tiempo por aquí en el sector, mantengo moviéndome por la zona, pero más que todo me la paso por este parque. Esta es la primera vez en lo que yo llevo en este sector que veo esto. Aquí que yo sepa de casos este tipo, este es el primero”, expresó.

El reciclador señaló finalmente que alrededor del cuerpo vio el bolso de la joven artista donde estaban todos sus documentos y hasta una caja con una foto de la dj, elementos que fueron recolectados por las autoridades judiciales y que hoy permiten vincular como principal sospechoso al novio estadounidense de la mujer quien fue capturado en las últimas horas en Panamá.