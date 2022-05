Mujer denuncia brutal ataque de su expareja por negarse a tener relaciones íntimas

Después de lo sucedido, la afectada relató que habló con la línea purpura, además de interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, la joven comentó que decidió mostrar su caso en redes sociales para que “se siga escuchando nuestra voz, NO ESTAMOS SOLAS Y NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADAS. No tenemos por qué vivir con miedo”.

Casos reportados de violencia contra la mujer

En los últimos días se han conocido más incidentes en los que hay violencia contra la mujer. El más reciente fue el 17 de mayo, cuando una joven de 20 años sufrió un ataque de ácido en su rostro, mientras estaba en el barrio Granada de Armenia.

La adolescente llamada Laura Daniela Isaza Ramírez la trasladaron al Hospital San Juan de Dios, allí fue atendida por quemaduras y le brindaron atención psicológica.

Mientras tanto el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dijo que “se está recogiendo toda la información de las cámaras de seguridad del sector para establecer plenamente la identidad del agresor y dar con su captura”.