Mujer señalada de racismo contra Francia Márquez no iría a la cárcel: Francisco Bernate

“Es válido preguntarse si estamos tan mal en investigación criminal que tenemos que acudir a los métodos del lejano oeste”, indicó.

Dijo que lo que se busca con el cartel es que la ciudadanía de los datos de ubicación de las personas.

“Que si alguien vio la foto llame y la identifique con información de dónde se puede ubicar para invidualizarla, porque por los delitos que esta mujer cometió y que son muy graves, no precede una orden de captura”, manifestó.

Recalcó que la Fiscalía lo que hizo fue citar a una imputación de cargos, donde nos ha informado el Fiscal General que le van a imputar dos delitos: Hostigamiento agravado y discriminación agravado, cargos que ella puede aceptar ante un juez.

“Eventualmente si resultara condenada, le supondría una pena de prisión de dos años o dos años y medio y estas condenas no se pagan en prisión, sino que son de presentarse al juzgado, no salir del país, tener buena conducta y no procede la orden de captura, no procede el encarcelamiento de esta mujer salvo que tenga antecedentes penales, cosa que no sabemos y esos son los delitos que le van a imputar y las sanciones a las que se expone”, subrayó.