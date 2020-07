Mujeres víctimas de violencia sexual en Norte de Santander acuden ante la JEP

Ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) fue entregado un informe en el que se documentan los graves hechos de violencia sexual que sufrió un grupo de 21 mujeres en inmediaciones del departamento de Norte de Santander por parte ex guerrilleros de las antiguas las Farc, el Ejército y la Policía en Norte de Santander.

“Si hablo ahora es porque yo quisiera que se hiciera justicia. No tengo cómo, pero yo sé que de pronto esto sí sirva para eso, para que de alguna u otra manera se haga la justicia que tiene que hacerse, no solamente para mí sino para todas las que han pasado por esto”, señaló en su relato una de las víctimas de este caso.

En el informe realizado con apoyo de la Corporación Humanas, se registraron 23 casos de violencia sexual que sufrieron 21 mujeres, lo que implica que dos de ellas fueron objeto de vejámenes en más de una ocasión.

Lea también: [Video] Estos son los soldados que violaron a niña emberá

Los hechos relatados se registraron entre los años 1991 y 2016 y tuvieron lugar en 10 municipios del departamento de Norte de Santander como son Ocaña, Convención, Tibú, Sardinata, El Tarra y la Playa de Belén, Cúcuta, Lourdes, Cucutilla y El Zulia.

De acuerdo con el reporte que será objeto de análisis por los magistrados de la JEP varias de estas víctimas también fueron objeto de otros delitos como desplazamiento forzado, amenazas, intentos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado.

Asimismo, se destaca en el informe que el rango de edad que tenían las mujeres en el momento de los hechos era de 10 a 43 años y una tercera parte de las víctimas fueron agredidas siendo menores de edad.

“Estas marcas son imborrables porque eso fue en el 94, ya ve, más de 20 años. Pero a mí me duele igualito, creo que me duele más que el primer día porque el primer día yo no visualicé sino el dolor del cuerpo, pero ahora me duele aquí, me duele el corazón”, señaló otras de las víctimas.

Los victimarios

En el caso de los exguerilleros de las antiguas Farc se evidenció que cometieron violencia sexual en un contexto de control territorial con la finalidad de castigar, dominar y corregir a sus víctimas.

Le puede interesar: Por violación de niña indígena, organizan protesta frente a guarnición militar

“Algunos de los hechos cometidos por este grupo fueron ejecutados por varios guerrilleros, lo que evidencia que no fueron hechos aislados, cometido por actores individuales, sino que hubo conocimiento del grupo sobre la comisión, extensión y repetición de actos de violencia sexual”, señala el reporte.

Sobre los delitos cometidos por la Fuerza Pública, en el informe se indica que la documentación de estos hechos enfrenta múltiples barreras como la tolerancia, normalización hacia este tipo de conductas, los contextos de abuso de poder y el entorno de coacción que subyacen al cargo ocupado por los agresores.