Multan a uno de los implicados en darle paletas de jabón a adultos mayores en Cartagena

El joven, quien se presentó con su abogado de confianza, pidió perdón y aseguró que no tenía ninguna intención de afectar a las personas. “Fue hecho a partir de una broma que surgió de ideas”.

Igualmente señaló que él no es influencer y no tiene ningún tipo de canal, solamente colabora con Tommy. "A veces no medimos las consecuencias de nuestros actos y después surgen todos estos problemas”.

Tras ser interrogado por un grupo de fiscales fue trasladado nuevamente hasta la comandancia de la Policía donde se le aplicaron don comparendos al considerar que incurrió en una afectación contra grupos sociales de especial protección. Igualmente se determinó que fue ofensivo con las autoridades.

Teniendo en cuenta el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por el primer caso Habr deberá pagar una multa de $936.320 (artículo 40) y en el segundo caso por $234.080 (artículo 35).