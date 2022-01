Músico Felipe Muñoz confía en que será absuelto del delito de aborto no consentido

Un juez de Medellín emitirá este martes 18 de enero de 2022 el sentido del fallo en primera instancia en la investigación contra Felipe Muñoz, baterista de la banda Tr3s de Corazón, sindicado de presuntamente haberle provocado un aborto sin consentimiento a una amiga en 2018.

La mujer quedó embarazada tras un encuentro sexual con el líder barrista de fútbol. Sin embargo, perdió el bebé, según la denuncia, por tomar un jugo con una sustancia abortiva que le habría dado el sindicado.

Felipe Muñoz publicó un video en Instagram en el que negó los cargos y aseguró que la mujer le pidió un jugo, el cual compró en un dispensador, mientras esperaban los resultados de unos exámenes y luego ella se fue del lugar sin explicación. "Dudó de la botella presentada como prueba durante el juicio".

"Llevaron una botella que ellos dicen que es la misma que yo compré ese día, pero que no se pudo demostrar que fuera así y que supuestamente contenía el líquido abortivo, lo que tampoco se pudo comprobar (...). Yo tuve la botella dos minutos y mientras tanto estuvo en otras manos durante dos días", señaló.

El músico dijo que su defensa logró demostrar que el aborto fue natural. "Pudimos demostrar con un gran rigor científico que ese aborto se trató de un embarazo anembrionario, era un embarazo no viable, que no tenía embrión, es decir, no tenía posibilidades de seguir adelante".

Según el líder barrista, la denuncia afectó su tranquilidad y la de su familia, ha sido víctima de señalamientos en redes sociales por parte de movimientos feministas e incluso de agresiones físicas en eventos públicos.

Felipe Muñoz confió en que el juez acogerá el concepto de la Procuraduría y de su defensa que pidieron que lo absolvieran al considerar que no se pudo comprobar su responsabilidad en los hechos.