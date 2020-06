Nadie limitará la agenda del Fiscal General, afirma Barbosa sobre criticas por su viaje a San Andrés

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó las acusaciones que señalan que, al parecer, habría estado de paseo en San Andrés, en compañía del contralor General, Carlos Felipe Córdoba, durante el pasado puentes festivo, tras una visita a la isla para conocer la situación de los raizales y las afectaciones por el Covid-19.

De acuerdo con Barbosa, tales señalamientos están atentando contra la presencia de las autoridades en el territorio e indicó que, en los próximos días, seguirá despachando desde varias regiones del país.

Manifestó además que en San Andrés y Providencia hay varias investigaciones en curso, entre ellas una por la desaparición de 12 mil millones de pesos de recursos destinados para obras.

"A la gente que se ha opuesto a que nos movamos de Bogotá, la respuesta es: Nos seguiremos moviendo. Nadie va a limitar la agenda del Fiscal General, de hecho, yo voy a despachar desde diferentes regiones del país o es que ¿acaso San Andrés no es parte de Colombia? Porque eso sí me preocuparía muchísimo, por parte de una cantidad de personas que verdaderamente están es atentando contra la presencia de las autoridades en el territorio", manifestó.

Barbosa aseguró que durante su visita se revisaron temas como la falta de Policía judicial en la Isla. "En San Andrés no hay Policía judicial, por eso con la delegada de Seguridad Ciudadana -que estaba conmigo- Carmen Torres, establecimos un acuerdo para poder llevar policía judicial, porque tenemos varios casos de corrupción en la isla muy graves".

Entre los que mencionó están "un proceso de máquinas de desalinización que no están sirviendo, problemas en Providencia con la construcción de vías y andenes que no están funcionando. Tenemos una investigación multipar, de 12,000 millones de pesos, que no sabemos dónde están; tenemos problemas de Covid y todo esto con nuestra presencia se articuló y esta semana habrá decisiones".

El Fiscal General aseguró que, en compañía del Contralor Córdoba, se reunieron con empresarios y comerciantes de San Andrés, "quienes nos dijeron que nadie ha ido allá, que no hay autoridades nacionales que vayan a la región. Igual nos pasó en Cali y en Bucaramanga, por eso lo que hago es un llamado para que la gente o ciertos grupos de personas se pongan la mano en el corazón y permitan que las regiones puedan avanzar, que la descentralización no sea una discusión en las clases de las universidades privadas".