'Negro Ober': investigan cuaderno de visitas para conocer quién permitió el ingreso de celulares

RCN Radio conoció en primicia que la Procuraduría ordenó individualizar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes estarían a cargo de resguardar la celda de alias el Negro Ober.

El auto que ordena la investigación detalla que el procedimiento fue abierto luego de estudiar la información presentada en medios de comunicación sobre el vídeo difundido en el que el cabecilla de los 'Rastrojos Costeños', haciendo amenazas a fiscales, periodistas comerciantes de Barranquilla, por la captura de su esposa.

Cabe mencionar que a través un video que se viralizó en redes sociales, el 'Negro Ober' dijo que "mi mujer no la va a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada, se murió el fiscal (Marcelo) Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a m¡ mujer o acabo con todo".

Ante esta situación, la Procuraduría ordenó realizar los análisis necesarios para determinar quiénes serían los responsables de permitir el ingreso de celulares a la celda del condenado, por lo que solicitó que se practicaran pruebas al protocolo de seguridad y vigilancia de la cárcel de Girón en Santander.

También pidió a la oficina de Control Disciplinario Interno del centro penitenciario que reporte si actualmente se adelantan investigaciones disciplinarias por hechos relacionados con el ingreso de elementos prohibidos al interior de las celdas.

Además, solicitaron que en una lista se individualice a los funcionarios encargados de la vigilancia de la celda en la que se encontraba el 'Negro Ober', para enfocar la investigación sobre las presuntas irregularidades en las que podrían haber incurrido los guardianes.

Finalmente, ese organismo pidió que se entregara un informe detallado sobre las razones por las que el condenado ha sido trasladado de cárceles en varias ocasiones.

La Procuraduría investigará los presuntos de corrupción que permitieron el ingreso de esos objetos prohibidos a las instalaciones de la cárcel para que el 'Negro Ober' hiciera uso de dispositivos celulares.