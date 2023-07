Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ya firmaron el documento del fallo en el que rechazan la recusación presentada por Nicolás Petro contra el fiscal general Francisco Barbosa.

Casi dos semanas después de que se diera a conocer la determinación, los magistrados terminaron el proceso de firmas y ahora el alto tribunal podrá notificar de manera oficial a las partes intervinientes.

Los magistrados decidieron negar la solicitud presentada por Petro en la que pedían que Barbosa se apartara del proceso, pues los representantes legales del hijo del mandatario alegaban que al parecer habría una enemistad de Barbosa contra el exdiputado del Atlántico.

En la decisión que se dio a conocer el pasado 6 de julio, se explicó que esta determinación de la corte se basaba en que en el documento de solicitud no se acreditó que hubiese una supuesta enemistad contra el accionante, pues en este caso, se trataría de opiniones contrarias con el presidente de la República.

Además, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no era posible aceptar la solicitud de apartar a Barbosa, pues el fiscal general no es parte interviniente en el proceso que avanza contra Nicolás Petro, por lo que la recusación no podría prosperar.

Por su parte, el fiscal Barbosa ya había pedido que se rechazara la recusación, pues él no era el encargado de llevar a cabo la investigación contra Nicolás.

Con la decisión de la Corte se continúa con el proceso, que se adelanta contra el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.

Solo queda pendiente que las partes sean notificadas desde la Secretaría General para que el procedimiento continúe en la Fiscalía.