Nicolás Petro denuncia a Day Vásquez por “usurpar identidad y manipular pruebas”

Por supuestamente "usurpar su identidad para manipular pruebas", el diputado por el Atlántico, Nicolás Petro, denunció a su exesposa Day Vásquez ante la Fiscalía General de la Nación.

Según David Teleki Ayala, abogado de Petro, Vásquez está utilizando una línea de WhatsApp que era de su cliente para entorpecer las investigaciones.

“Conversaciones a terceros con la intención fraudulenta de hacerlo partícipe de chats y con el fin de engañar a las autoridades para atribuirle hechos falsos y obstaculizar la administración de justicia”, asegura la defensa de Petro.

En el documento de la denuncia que se conoció en la ultimas horas se lee: “advertimos con extrañeza que el día 02 de marzo de 2023, en entrevista dada a la Periodista Vicky Dávila de la Revista Semana y donde denuncia al señor PETRO BURGOS con base en chats de la línea referida, la señora DAYSSURIS DEL CARMEN VASQUEZ CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía No...manifiesto: "Yo tengo ahí el chat real, para que después no vengan a decir que es que fue un montaje".

Y señaló además que, "no he eliminado eso, de hecho, ese celular lo tengo guardado, no lo uso, porque no vaya hacer que me atraquen por ahí". Nos preguntamos: ¿quién lo usa? ¿quién tiene acceso a WhatsApp? ¿Quién ha tenido acceso a esa línea? ¿quién o quiénes han usado la línea telefónica 304 si no ha sido NICOLAS PETRO BURGOS? Y nos preguntamos: ¿quién o quiénes tienen interés en poner a decir a NICOLAS PETRO lo que jamás ha dicho? ¿Cuál es el propósito de afectar a NICOLAS PETRO BURGOS?”, se indicó en el documento.

Hay que recordar que Vásquez denunció que Nicolás Petro recibió millonarias sumas de dinero de 'El Hombre Marlboro' y a un mensajero del 'Turco Hilsaca' para la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro.