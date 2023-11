Nicolás Petro: Juez de Barranquilla se encargará de su proceso

La Corte Suprema de Justicia ratificó este miércoles que la competencia territorial para asumir la audiencia de acusación y las etapas de juicio del caso contra Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, seguirá en el despacho del juez ciudad de Barranquilla.

Los magistrados de la Sala de Casación Penal tomaron la decisión de manera unánime luego de la deliberación, pues definieron que, a pesar de que los hechos ocurrieron tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de esos delitos y el más grave, es decir el de lavado de activos, ocurrieron en la capital del Atlántico.

Con esto el caso se reactiva en el juzgado de Barranquilla con la audiencia de acusación que está pendiente por los recursos que ha presentado la defensa del hijo del presidente.

Cabe mencionar que recientemente, ese mismo juez de Barranquilla rechazó la petición que hicieron los representantes de Nicolás Petro de ordenar una investigación contra el fiscal Mario Burgos por las filtraciones del interrogatorio hecho en la Fiscalía.

Por esos mismos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta un proceso contra el funcionario judicial, pues se dieron a conocer varios videos de ese interrogatorio, además de la denuncia hecha por hijo del presidente sobre supuestas presiones del fiscal.

Por este caso, el fiscal Burgos y Nicolás Petro tendrán un cara a cara el próximo 4 de diciembre en ese tribunal disciplinario en el despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta, quien además es la presidenta de la comisión.

Esa será la segunda oportunidad en realizar esa diligencia, pues en octubre de este año se intentó llevar a cabo esa versión libre, pero Petro no asistió porque no recibió permiso del juez de control de garantías, quien decretó el hijo del primer mandatario no podría salir de la ciudad de Barranquilla.

Frente a esta situación, la magistrada Acosta decidió citar a Petro a través del juzgado para evitar que se presenten problemas similares a los de octubre y garantizar la asistencia presencial de quien en ese proceso es el denunciante.