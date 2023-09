Nicolás Petro respondió a las filtraciones sobre su caso: "un juez será quien determine mi inocencia"

Una nueva polémica se le suma al proceso judicial que se está llevando en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, quien está siendo juzgado por el ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial de su padre en 2022.

En agosto, Petro Burgos confesó que Euclides Torres y Christian Daes, reconocidos empresarios en el país, realizaron aportes económicos a la campaña del entonces candidato, pero que estos no fueron registrados ante las autoridades electorales.

“Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Yo se lo mencioné varias veces, él lo sabía; cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez (hoy senador), entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”, mencionó el exdiputado del Atlántico en interrogatorio, según reveló la Revista Semana.

Lea además: Nicolás Petro confesó financiación ilegal en campaña de Gustavo Petro

En esta medida, también se reveló que el primogénito del mandatario colombiano no estaba atento al debido registro de los recursos de la campaña, pues, según la nombrada revista, Petro Burgos no vio si su padre se interesaba por este tema en particular.

Asimismo, Nicolás Petro afirmó que Armando Benedetti llevó a Torres a la campaña presidencial y que el intermediario para obtener esos dineros fue Pedro Flórez, del Pacto Histórico, y que Gustavo Petro los legitimó.

“De eso salió un documento supuestamente que era Verónica, pero realmente la legitimación nos la dio el propio candidato a la presidencia”, expresó.

De interés: Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, asegura que siguen las amenazas en su contra

Nicolás Petro responde a las filtraciones

Ante estas nuevas filtraciones que se han revelado este sábado, el exdiputado del Atlántico fue vehemente en su cuenta de X (antes Twitter).

En un corto mensaje, Nicolás Petro aseguró que será "un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos".

Asimismo, destacó que las declaraciones que fueron reveladas la Fiscalía las obtuvo porque "doblegó moral y físicamente" al hijo del mandatario. "En un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos", añadió.