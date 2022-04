Niegan proposición que buscaba que JEP abriera macrocaso de Fuerza Pública víctima del conflicto

El representante a la Cámara Edward Rodríguez, presentó este miércoles en la plenaria de esa corporación una propuesta de moción de exhortación a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para que abra un macrocaso para que se reconozca el informe presentando por el ministerio de Defensa que evidencia más de 400.000 víctimas del conflicto armado.

Rodríguez, quien anunció la propuesta en su intervención en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano, señaló que “es una proposición que es institucional y que debe permitir que la JEP abra el macro caso de víctimas de miembros de la Fuerza Pública. O somos o no somos institucionales, pero no pueden ser hipócritas”, dijo.



En la votación de la proposición, la representante a la Cámara Juanita Goebertus señaló que el Congreso no debe ni puede decirle a ningún operador de justicia qué casos abrir, no lo hace ni a la Fiscalía ni a la Corte.



“Este Congreso de la República no le dice a la Fiscalía General de la Nación qué casos abrir, no le dice a la Corte Suprema de Justicia qué casos abrir. Sin embargo, a través de una proposición este Congreso le está diciendo, le está pretendiendo decir a la JEP, qué caso abrir. Yo personalmente creo que la estructura de construcción de casos es por hecho no por tipo de víctimas” dijo.



El representante a la Cámara Inti Asprilla señaló que la proposición es producto luego de que el país se enterara de las versiones del caso de los mal llamados ‘falsos positivos’.

“El represente Edward quiere darle un contragolpe político, quiere desviar una actuación de la justicia. Nosotros no debemos meternos en las decisiones de la rama judicial, no nos corresponde, yo sé que es duro que el país se entere de la verdad. No nos prestemos para esto. Nunca en los ocho años que voy a cumplir aquí he visto que se quiera darle una exhortación a un órgano judicial en este caso la JEP”, señaló Asprilla.