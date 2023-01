En medio de la audiencia la Juez Cuarta Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, negó la solicitud de otorgar la libertad a los cuatro jóvenes de la primera ‘línea’, que habían quedado incluidos en listado para ser ‘voceros de paz’.

Durante la audiencia se indicó que “el despacho no accedió a las peticiones elevadas por la defensa, toda vez que resultan improcedentes a la luz de los argumentos expuestos, por lo que el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías del municipio de Neiva, resuelve negar por improcedente la libertad de los ciudadanos Andrés Felipe Yara Vargas, alias 'Payaso', Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel y Cristian Andrés Reyes Cuellar y negar por improcedente las peticiones de suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento”.

La petición de dejar libres a los cuatro jóvenes fue hecha por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez.

En medio de la audiencia se indicó que no se cumplieron la totalidad o requisitos para acreditar esas condiciones de voceros y por tanto existió un exceso y desbordamiento de quienes emitieron estas decisiones en el Ejecutivo.

La Juez manifestó que normas de inferior rango no puede sustituir o superar el estatus de la ley, no se puede ordena la medida de cancelación de una orden de captura y que no es lo mismo una suspensión de una media de aseguramiento y menos sustituir una medida de aseguramiento, con fundamento en una decisión del Ejecutivo.

En su momento, los jóvenes fueron señalados de los diferentes hechos ocurridos en medio de la protesta social, las investigaciones permitieron recolectar evidencia física, interceptaciones, videos y entrevistas un trabajo de varios meses, que los relaciona con desmanes en medio del estallido social.

Por lo que se les acusa de varios delitos, entre los que se encuentran concierto para delinquir y hurto agravado, obstrucción a la vía pública, hurto arma fuego, incineración de vehículos y de un CAI entre otros.