Niegan tutela a político liberal en contra de Ingrid Betancourt

El Juzgado 21 municipal de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá, declaró como improcedente la tutela presentada por el congresista Miguel Ángel Pinto Hernández en la cual solicitaba el amparo de sus derechos fundamentales, particularmente el derecho al buen nombre.

El senador denunciante solicitaba que la candidata presidencial Ingrid Betancourt efectuara la rectificación de sus declaraciones entregadas el pasado 10 de febrero, durante uno de los debates con los candidatos a la presidencia de la República en la Universidad del Norte, en las cuales lo acusaba de tener vínculos con el narcotráfico.

En aquella ocasión Betancourt afirmó "...yo no tengo la misma tranquilidad que tiene Alejandro Gaviria y por eso es que estoy acá, dime con quién andas y te diré quién eres, aquí desgraciadamente hay personas que han apoyado y han recibido el apoyo de gente del paramilitarismo que le han hecho daño a Colombia: Luis Pérez (...) hay personas que han aceptado apoyo de personas vinculadas con el narcotráfico, Miguel Ángel Pinto".

Según la demanda de Pinto Hernández "este debate contó con numerosos asistentes de forma presencial y se transmitió en vivo por internet, vía streaming y en la plataforma YouTube y también circula actualmente en redes sociales como Facebook y Twitter y fue registrado por innumerables medios de comunicación escrita radial y televisiva del país".

Según el juzgado, pese a que Miguel Ángel Pinto Hernández no ha sido condenado por el delito de narcotráfico y en las recientes declaraciones de alias Otoniel no prueban de alguna manera que el político liberal sea narcotraficante, no se considera que se le haya violado su derechos al buen nombre como ciudadano.