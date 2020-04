No asumiremos responsabilidades por decreto de excarcelación: fiscal general

Sigue creciendo el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, por el decreto que será expedido en los próximos días y el cual permitirá la excarcelación de miles de presos, para evitar un contagio masivo de COVID-19 en las penitenciarias.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le hizo una dura advertencia a la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, sobre las consecuencias que traería la salida de miles de personas de estos centros de reclusión sin las recomendaciones que se han venido planteando para su atención en salud y la garantías de derechos humanos.

Le puede interesar: Mineducación explica proyecto de clases en casa para estudiantes por coronavirus

“Nosotros no hacemos ese decreto, nosotros no compartiremos responsabilidades frente a las consecuencias de ese decreto, nosotros vamos a observar con claridad cual va a ser el desenvolvimiento de ese decreto, como lo ha manifestado la Judicatura y las autoridades judiciales de ese país”, señaló.

Barbosa dijo además que “la función, las competencias y las responsabilidades en este momento, las tiene el Ministerio de Justicia”.

El fiscal general también le pidió a la ministra de Justicia suministrar datos claros sobre la cantidad de personas que saldrán de las penitenciarías.

“Yo pediría al Ministerio de Justicia que nos aporte cuantas personas van a salir y en qué condiciones. Nosotros no tenemos esa información en la Fiscalía y mañana a mí no me pueden llegar a mi despacho mil solicitudes de libertad, porque no tengo como cumplirlas en tres, cuatro o cinco días”, indicó.

Consulte aquí: Sin Pruebas Saber, jóvenes podrán ser admitidos en universidades en segundo semestre de 2020

Barbosa señaló que tener esa información cuanto antes es muy importante, para poder revisar las capacidades institucionales que se tienen para responder a las solicitudes de libertad.

La ministra Margarita Cabello dijo que serán alrededor de 10.000 los presos que saldrán de las cárceles con el decreto que será expedido en los próximos días.