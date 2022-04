'No creemos que el general Zapateiro haya participado en política', asegura Acore

En ese sentido, explicó que como vocero circunstancial de todas las asociaciones de oficiales retirados, suboficiales, soldados, agentes y ex empleados del Ministerio de Defensa, “pienso que ahora la Procuraduría inicia una serie de investigaciones preliminares para decirnos a los colombianos si el comandante de nuestro Ejército violó o no esa norma sagrada que tienen todos los militares bajo bandera de no mezclar la política con su función. De modo que de manera prudente, esperaré qué dice la Procuraduría frente a eso”.