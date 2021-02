"No es exagerado reconocer lo femenino en el lenguaje": experta por fallo de la Corte

La escritora, psicóloga, magíster en Estudio de Género y directora de Evas y Adanes, Fabrina Acosta, aseguró que "no es exagerado reconocer lo femenino en el lenguaje", tras el fallo de la Corte Constitucional que rechazó el lenguaje inclusivo.

En diálogo con RCN Radio, la experta aseguró que el lenguaje crea cultura y tiene poder. "Más que pensar (como sociedad) que es exagero el lenguaje incluyente, es reconocer lo femenino", señaló.

En ese sentido, dijo que "algunos creen que entonces para no cargar el lenguaje, no se considera tan importante incluir los nombres exactos, como por ejemplo no decir los gerentes, sino la gerencia. Hay que empezar a buscar y generar un lenguaje de lo femenino en las palabras que decimos en nuestra cotidianidad, para iniciar cambios en nuestros patrones de conducta", afirmó.

Argumentó que el lenguaje es un punto de partida para las niñas y los niños, mientras agregó que "un lenguaje incluyente genera cambios positivos. Hemos visto durante la pandemia muchos más casos de feminicidios y lo cierto es que esto siempre han existido, no se ha ido, solo que en la pandemia se evidenció más la violencia hacia las mujeres".