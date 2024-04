“No es un testigo inventado”: abogado de cerebro de Daily Cop responde a Petro

El abogado Víctor Muñoz respondió al presidente Gustavo Petro quien deslegitimó el presunto testigo en el caso de las criptomonedas que habrían ingresado como aportes a la campaña presidencial de 2022. “No es un testigo inventado, es una persona que existe, y que actualmente se encuentra en un proceso de colaboración”, dice la misiva de tres páginas.

Lo anterior, “dentro de la investigación penal, en los procesos que se encuentran en la Fiscalía General de Nación, por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, teniendo como delito subyacente el delito de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS realizada con la criptomoneda DAILY COP”, agrega Muñoz.

Petro se refirió a las indagaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación a los recursos provenientes de una empresa de criptomonedas y que pudo resultar en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Sin embargo, se limitó a negar los hechos.

“Buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”, dijo este martes en un extenso mensaje en X.

Lea aquí: Petro dice que han “inventado testigos de criptomonedas”, a pesar de indagaciones del CNE

Tras esta declaración del mandatario, el abogado Muñoz dijo que en la matriz de colaboración que entregó el señor Omar Hernández Doux-Ruisseau, cerebro de dicha criptomoneda, en el punto 6, “se compromete a servir de testigo directo sobre cómo la empresa de aviación SADI SAS, a través del presunto testaferro Carlos Restrepo, fue comprada una aeronave con el dinero captado ilegalmente a las victimas de la criptomoneda, y puesta al servicio de la campaña presidencial de la coalición por el pacto histórico”.

”Y que este acuerdo fue efectuado y ofrecido, por el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña y uno de los dueños de la criptomoneda y pirámide, por un valor de colaboración en campaña por más de ($1.000.000) USD, mi cliente estuvo personalmente en esta reunión, y esta dispuesto a ratificar su testimonio ante los distintos organismos competentes, donde se requiera esta misma, para aclarar la verdad”, dice la carta.

Muñoz reiteró que en sus declaraciones públicas, ante el país, “he sido claro en afirmar que, de acuerdo a lo declarado y afirmado por mi cliente, el señor presidente no tenía conocimiento de la reunión sostenida entre Sebastián Betancourt y Ricardo Roa”.

”Lo anterior, toda vez que mi cliente (testigo directo y presencial) fue enfático en afirmar que el Presidente no asistió a la mencionada reunión”, finalizó.

El CNE reveló que incluirá en el expediente de la investigación contra la campaña ‘Petro Presidente 2022’ la información relacionada con los supuestos aportes de la empresa de criptomonedas Daily Cop, que habría financiado la compra de un avión para el transporte del entonces candidato Petro.