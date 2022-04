El abogado Francisco Bernate también se refirió al compromiso de 'No expropiación' que realizó Gustavo Petro en una notaría del sur de Bogotá con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez y dijo que las promesas a futuro no se tienen que cumplir obligatoriamente y agregó que ello no implicaría un delito.

"Uno puede ir a una notaría a dar fe, a dar cuenta de un hecho basado en que yo conozco por ejemplo a Juan. o yo sé dónde vive Juan, o yo vivo hace dos años con María y eso puede tener un efecto. Pero cuando yo hago una promesa a futuro, pues las promesas a futuro no son falsas, simplemente se cumplen o no. Sí es un saludo a la bandera y si no se cumple esto pues no será un delito. Es un acto de una figura pública, pero no se constituye en ningún delito".

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate señaló que el narcotráfico es un delito común que no podría hacer parte de una justicia transicional.

"Mañana tendremos uno especial para los accidentes de tránsito y otro para los inquilinos. Es absolutamente inviable un proceso de justicia transicional con narcotraficantes, porque no hay un conflicto armado sino un terrorismo organizado".

Concluyó que "Yo veo esto muy difícil de explicar. Sí hubo una iniciativa en el gobierno de Juan Manuel Santos que fue la ley 1908 que permite la negociación colectiva con grupos armados organizados o con grupos delincuenciales, que precisamente serviría muy bien para este propósito pero sometiéndose a las reglas vigentes".

"No sé qué extensión le quieran dar el hecho de llevar la JEP al narcotráfico o quién crearía su nueva jurisdicción. No sé si la política de gobierno del doctor Petro va a estar atravesada por algo que sería muy novedoso en Colombia como los indultos, pero lo veo muy difícil cuando el narcotráfico le ha costado muchos muertos a Colombia como para que vaya a haber impunidad", precisó.