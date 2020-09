“No me voy a retractar nunca”: testigo clave contra Uribe

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, en entrevista con el periodista Daniel Coronell, reiteró que el expresidente y su hermano Santiago Uribe, participaron activamente en la creación del Bloque Metro de las autodefensas.

Al mismo tiempo, ratificó que el abogado Diego Cadena, lo buscó para que declarara contra el senador Iván Cepeda y dijo que en ese encuentro le manifestó que su testimonio era crucial para la defensa de Uribe.

También aseguró en medio de la entrevista que duró más de una hora que el congresista Cepeda, jamás le ofreció dinero o privilegios dentro de su reclusión para que declarara en contra del máximo líder del Centro Democrático.

“Señor Monsalve esto que estamos conversando queda grabado y va a vivir muchos años en internet, ¿usted se compromete a mantener su declaración para siempre o puede en algún momento retractarse?”, preguntó Coronell.

Respondió Monsalve: “nunca me voy a retractar, nunca (...), lo que sí puede pasar es que deje de declarar por presiones al grupo familiar o a mí, de resto no, nunca jamás".

El periodista le preguntó si teme que corra la misma suerte del testigo Carlos Enrique Areiza, quien apareció muerto luego de contar que había recibido presiones para declarar contra Iván Cepeda, a lo cual Monsalve dijo: “Lo más seguro es que sí (...), yo vi la declaración del fiscal de la muerte de Areiza, (uno que ha sido bandido sabe cómo es el manejo de un atentado) y él dice que cuando le iban a disparar apagaron las cámaras de los cuadrantes, casi lo mismo que pasó en Cómbita cuando me tiraron (...)”.-

El periodista también interrogó al exparamilitar sobre la conformación del grupo de las autodefensas del Bloque Metro y le preguntó quienes estuvieron detrás de ello, a lo cual el testigo Monsalve respondió: “Los que he mencionado, Santiago Gallón, Juan Guillermo Villegas, Luis Alberto Villegas, que era quien representaba a todos”.

Sin embargo, Monsalve afirmó que era Álvaro Uribe Vélez el que daba las órdenes: “Que hubiera estado sentado con nosotros, no, pero él hacía todo era por órdenes, fue Luis Alberto Villegas y Santiago Gallón, ellos se prestaron para que la finca apareciera a nombre de ellos para poder abrirla y poder hacer todo lo que se hizo en ese tiempo”.

El periodista le preguntó de nuevo: “concretamente sobre el señor Santiago Uribe, ¿a usted le consta que participó en la conformación del grupo paramilitar?. Respondió: “Sí señor, él estuvo”.

Coronell insistió: “¿De qué manera estuvo involucrado?” “Es mejor dejar eso para después; si me alcanza la vida para llegar a una cosa judicial para contar esos temas, porque lo que uno diga, se le devuelve a uno pero él sí estuvo (...)”, le contestó el testigo.

Conversaciones sobre grupos paramilitares

Juan Guillermo Monsalve no quiso referirse a las conversaciones que supuestamente tenía Uribe con su hermano Santiago, relacionadas con la conformación del Bloque Metro, argumentando que se trata de un tema judicial. “Es cómo cuando empecé a hablar que me demandaron por injuria y calumnia en los primeros días de marzo de 2012, me trajeron a la diligencia y ellos no se presentaron y a los 15 días me llevaron a Cómbita y ahí fue donde sufrí el atentado”, dijo.

En ese instante, Coronell le preguntó: “señor Monsalve usted se reafirma en que los señores Santiago Uribe y Álvaro Uribe, participaron con Santiago Gallón, Juan Guillermo Villegas y con Luis Alberto Villegas alias ‘tubo’, en la conformación del Bloque Metro, ¿usted se reafirma en esa declaración?". A lo que respondió: “Sí señor, es que las autodefensas llegaron por la cerrada de la finca, por la quemada y por el asesinato del trabajador de la finca, eso empezó por todo eso”.

El exparamilitar dijo también durante la entrevista que cuando intentó hacer parte del proceso de ‘Justicia y Paz’, no lo escucharon porque estaba declarando contra el expresidente Uribe y su familia.

“A la justicia no le interesan las víctimas, yo quise buscar a Justicia y Paz, cuando me condenaron y cuando empecé a contar cómo había empezado en el bloque Metro antes de conformarse, me dijeron que no me recibían la declaración y se echaron para atrás”, sostuvo.

Cuando relataba que desde 1996 empezaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y en 1998, se conformó el Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, según Monsalve, en Justicia y Paz no quisieron seguir escuchando su versión.

Debido a esto Coronell le preguntó: “lo más importante de esta parte para los efectos de lo que estamos tratando, es ¿sí usted en esa diligencia nombró a Santiago Uribe y a Álvaro Uribe?. Monsalve respondió “Sí señor”.