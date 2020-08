“No pueden premiar a Mancuso mientras seguimos huyendo”: Víctimas

“Nos quitan el derecho a una parte de la verdad para las víctimas en Colombia”. Así fue la respuesta de los líderes en los Montes de María, frente a la posible deportación del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, a Italia.

“La verdad es que siento impotencia, tristeza y rabia por esta noticia. Yo me tomo la vocería de mi familia, de mis compañeros de El Salado, de aquellos que fallecieron en una masacre, y puedo sostener que con este traslado de Mancuso a Italia quedamos con las manos atadas”, dijo la líder social, Yirley Velazco.

Lea también: Salvatore Mancuso saldría de EE.UU. rumbo a Italia

Agregó que “por lo menos yo me he dado la lucha para que se sepa la verdad, he peleado por saber las razones de las masacres y la violencia de nuestro país; a mí me parece una injusticia, yo considero que a Mancuso lo están premiando, mientras nosotros todavía tenemos que estar huyendo, como si hubiésemos asesinado a mucha gente y él allá recibiría beneficios, ¡no es justo!”.

Velazco aclaró que con este posible traslado quedaría pendiente mucha información para esclarecer crímenes que se presentaron en Colombia.

“Quedaría pendiente muchas cosas en este país, sobre todo la verdad, que él viniera a contar la verdad en Colombia, de los crímenes y masacres que tuvimos que vivir las personas en los Montes de María”, recalcó.

Puede Interesarle: EE.UU. sigue estudiando solicitudes de extradición de Mancuso: Comisionado de Paz

Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y ya cumplió su condena en ese país. El lunes 24 de agosto se conoció que un juez federal ordenó la deportación del exjefe paramilitar a Italia, donde al parecer llegaría antes del cuatro de septiembre.

“El Gobierno Nacional tiene que ponerse la mano en el corazón, Salvatore Mancuso está en la obligación de pagar por todo lo que hizo”, concluyó la líder de El Salado, Bolívar.