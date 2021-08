No queremos entrabar a la JEP: Fiscal Barbosa defiende imputación a Mario Montoya

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre la imputación que se hará contra el general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en 104 casos de 'falsos positivos'.

Barbosa defendió en el Congreso de la República el procedimiento adelantado por la Fiscalía en este caso y aseguró que se trata de un trabajo hecho en coordinación con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), entidad que reconoce plenamente.

“En la Fiscalía estamos trabajando de la mano con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), nosotros reconocemos la JEP, yo soy un convencido de que la JEP es un mecanismo fundamental para ver cerrado el debate alrededor del acuerdo que se firmó en La Habana entre el presidente Juan Manuel Santos y las Farc”, indicó.

Dijo que su posición siempre ha sido la de respetar la justicia transicional, razón por la cual anunció que dicha imputación contra el oficial (r) será entregada a la JEP para que continúe con el proceso.

“En el caso del general Montoya, va a ser imputado por la Fiscalía General y en el marco del acuerdo con la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros le entregaremos esa imputación para que ellos la utilicen en su resolución de conclusiones y se aceleren los procesos en esa jurisdicción”, sostuvo.

“Lo que hay es trabajo armónico con la JEP en Colombia, no hay ningún tipo de acción de la Fiscalía por entrabar la jurisdicción. Lo que no puede ocurrir es que estos delincuentes de lesa humanidad o personas que violaron Derechos Humanos en el país, se aprovechen de la inamovilidad de la Fiscalía y la imposibilidad que tiene la jurisdicción de poder actuar con rapidez si no le colaboramos”, manifestó.

Barbosa dijo que fruto del trabajo mancomunado que se está adelantando con el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción de Paz (JEP), en la próximas semanas anunciará una estrategia conjunta para agilizar los procesos que se adelantan en esa entidad.