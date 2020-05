"No se está tocando la sentencia de Andrés Felipe Arias": presidente de C. Constitucional

El magistrado Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional, se refirió a la decisión que se adoptó en este tribunal y que permite que el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, sea sometido a una doble conformidad.

En diálogo con RCN Radio, el magistrado señaló con respecto al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que la decisión de 2014 se basó en las leyes que había en ese momento.

Sin embargo, explicó que actualmente hay una nueva realidad por lo que se optó por revisar la decisión sin que se afecte la sentencia o se decrete libertad para el ex ministro de Agricultura condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

"La cosa juzgada en un momento dado -como sucede en este evento- está ejecutoriada, está en firme, pero no puede ser impedimento para que pueda protegerse un ciudadano de un derecho debidamente acreditado, como lo es la doble conformidad", explicó el magistrado Rojas.

Con relación a las advertencias sobre una aparente inseguridad jurídica, el presidente de la Corte Constitucional señaló que ese tribunal "fue sumamente prudente al decir que no se está tocando la sentencia como tal. Tampoco se puede decretar libertad -no es la función ni la competencia de la Corte- (...) la doble conformidad debe surtirse ante los pares de la Corte Suprema de Justicia, pero el tema no es tan grave, no es que haya una vulneración".

De acuerdo con el magistrado Rojas, "cuando la Corte tomó estas decisiones lo hizo con fundamento en el sistema jurídico que en ese momento estaba establecido en el país. Sin embargo, el derecho es dinámico, se van consolidando estándares y en ese momento la Corte hizo lo correcto.Esa sentencia en principio tiene una presunción de acierto; pero eso no quiere decir que frente a un evento como el que estamos analizando, no puede eventualmente ser revisada".

El presidente de la Corte Constitucional señaló que no hay ningón 'choque de trenes' y que la decisión también se basó en lo que se determina a través de los compromisos internacionalidades.

"Nosotros tenemos el más alto respeto y la más alta consideración por la Corte Suprema. Ellos están diciendo que no estamos de acuerdo, pero que cumplirán la sentencia tal cual como ha sido dictada (...) Yo no veo un choque de trenes", aseveró.

El magistrado Alberto Rojas también explicó que "como en Colombia la Corte Suprema de Justicia es el más alto órgano de la jurisdicción ordinaria, no podemos pedir que haya un superior jerárquico. Por eso, en este evento podría producirse un juzgamiento por los pares de quienes tomaron inicialmente la decisión y que deben tener la competencia para revocar la sentencia, si es lo que se decide".

En ese sentido, agregó que lo "fundamental es que del caso no pueden participar los jueces que en su momento intervinieron".