En entrevista con la exdirectora de noticias de RCN Radio Yolanda Ruiz, en su canal de Youtube, el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, habló sobre los jóvenes detenidos en el pasado paro nacional y que se convertirán el promotores de paz, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.

Osuna manifestó que no se les quitará ningún cargo judicial, sino que ayudarán a responder con paz hacia la sociedad. El ministro recalcó que el propósito del Gobierno Nacional es ayudar con la reconciliación de los jóvenes con el país.

"Con esta medida es contribuir a la reconciliación, abrir todos los mecanismos posibles para un apaciguamiento general del país y por eso al designar a una de estar personas como voceros o gestores de paz, se tendrá en cuenta su capacidad para cumplir con las funciones en las que el Gobierno esta pensando", sostuvo Ozuna

Lea también: Claudia López tilda de vil el asesinato de dos policías en Bosa

Además de ello, el ministro recalcó que no se perdonarán sus actos. "En ese sentido, no va a ser una medida generalizada, se mirará caso por caso, eso no implica que los procesos penales terminen o se suspendan, es decir, no va a ser una medida ni de amnistía ni de indulto, es simplemente una medida de excarcelación para que contribuyan", recalcó.

Ozuna también ratificó que no será una idea para que las personas se libren de los delitos. "Es para que contribuyan a un proceso de reconciliación un proceso de pacificación como el que esta en curso, la herramienta legal esta en la reforma de la Ley 418 que operó en la Ley 2272 recientemente sancionada por el presidente", finalizó el ministro.

Le pude interesar: SOS en Bogotá para "sacar del encierro" a 60.000 habitantes en Kennedy

Cabe mencionar que esto se da luego de la decisión del presidente Gustavo Petro, quien anunció que un grupo de jóvenes detenidos durante las protestas del pasado paro nacional, serán designados gestores de paz, dichos jóvenes podrían salir de prisión para Navidad, para pasar con cada una de sus familias.