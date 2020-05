No tenemos respuesta sobre quienes ordenaron perfilamiento y 'chuzadas': FF.MM.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que desconoce quién ordenó realizar el perfilamiento y vigilancia a líderes políticos, periodistas, sindicalistas y funcionarios públicos, ejecutadas desde las unidades de inteligencia de esa institución.

En diálogo con RCN Radio, el militar aseguró que "no tenemos respuesta todavía sobre quienes ordenaron dentro de la inteligencia militar el perfilamiento de políticos, periodistas, sindicalistas y funcionarios públicos. Lo estamos investigando".

El militar fue enfático en asegurar que "no sabemos quién dio la orden, nuestras investigaciones no han llegado hasta allá. En diciembre el presidente Duque nos dio la orden de hacer una auditoría en las instituciones de inteligencia del Ejército. La inteligencia no puede seguir teniendo estos problemas".

Manifestó también que "esta no es la conducta que se debe tener. Pedimos disculpas a las personas que resultaron afectadas, a los periodistas, esta no es la misionalidad de la institución".

En ese sentido, el oficial incluso reiteró que "no tenemos claridad quiénes iban a ser los destinatarios de estas carpetas. La Procuraduría hará las investigaciones para esclarecer estos hechos que atentan contra los derechos fundamentales".

¿Quién tiene las carpetas?

Consultado sobre las responsabilidades de la cúpula del Ejército por estas acciones de vigilancia, (que de acuerdo con el general Navarro desconocían, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, indicó que hay unas responsabilidades dentro de la cadena de mando.

"Inicialmente pienso que fue cuando se hizo el allanamiento en los sectores de Faca (Facatativá), donde están las instalaciones de la unidad de inteligencia, y creo que la Corte Suprema de Justicia en cabeza de la magistrada Cristina Lombana tiene ese material, lógicamente yo creo que eso es reserva del sumario", dijo Zapateiro.

Consultado sobre la posibilidad de que alguien más tenga las carpetas con esa información sobre perfilamiento, el general Zapateiro dijo que "no sabemos, es lo que me reportaron el día del hallanamiento. El comandante reportó que habían quitado teléfonos y algunos elementos y eso lo tiene como reserva del sumario la Corte Suprema de Justicia".