'Ñoño' Elías fue trasladado de la cárcel La Picota al Cantón Norte

En la tarde de este miércoles se hizo efectivo el traslado del exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, más conocido como 'El Ñoño', de la cárcel La Picota al Cantón Norte en Bogotá.

El exsenador había pedido ser trasladado a otro centro de reclusión por motivos de seguridad, teniendo en cuenta su voluntad de declarar en procesos penales por el escándalo de Odebrecht en el país.

En la audienica de juicio celebrada el pasado 27 de febrero contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, el excongresista manifestó que temía por su vida e integridad personal.

“En estos tres días de esta semana he narrado unos hechos que tocan a mucha gente, por eso yo quiero decirle a usted, yo no me quiero suicidar y dejo constancia la país, ni quiero morirme, yo quiero vivir”, indicó el excongresista tras rendir su declaración bajo juramento.

Igualmente reseñó que tras dar su testmonio sus familiares le manifestaron la preocupación que existía por su vida y seguridad dentro de la cárcel La Picota. “Que quede claro que he nombrado a mucha gente importante aquí y eso da temor, mi familia está nerviosa, todos están nerviosos, todos los cercanos”.

El cambio del lugar de reclusión de Elías Vidal se dio por orden de la Corte Suprema de Justicia que determinó que se debían tomar todas las medidas para proteger su vida e integridad personal.

En días pasados, el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) señaló que no contaban con un lugar para recluir al exsenador del partido de 'La U'. La misma respuesta entregó el Cantón Norte.

Sin embargo, tras adelantar un trámite administrativo se abrió un cupo para recibir al exsenador quien ya ha manifestado su interés de seguir colaborando con las autoridades judiciales para aclarar varios detalles de este escándalo de corrupción.

Elías Vidal cumple desde 2018 una condena de seis años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en el manejo de los sobornos enviados por la multinacional brasileña para beneficiarse con el otrosí de la obra Ocaña-Gamarra.

El exsenador, quien capturado en agosto de 2017, se sometió a una sentencia anticipada tras reconocer su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El 'Ñoño' fue clave en el movimiento de los 4,6 millones de dólares que "giró" Odebrecht en 2014 para que los congresistas avalaran la figura del otrosí del contrato Ocaña-Gamarra para la obra de la Ruta del Sol II y que así no se adelantara una licitación.