El Consejo de Estado tumbó la sanción impuesta por la Procuraduría contra la exalcaldesa de Neiva, Cielo González, quien fe suspendida e inhabilitada por ese organismo por supuestas irregularidades en contratación.

La sanción fue impuesta en 2012, luego de que el ente de control determinara que González incurrió en inconsistencias al suscribir un contrato de interventoría con dos universidades.

Para los magistrados, en la discusión debe tenerse en cuenta el principio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto del caso del ahora presidente Gustavo Petro, por lo que aseguró que inhabilitar a un funcionario no se ajusta a los convenios.

"La Sala encuentra suficiente motivación para confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto administrativo del 6 de diciembre de 2012, proferido por la Sala Disciplinaria de la PGN, pero únicamente en cuanto que en segunda instancia dispuso imponer a la demandante la inhabilidad sobreviniente de 3 años", menciona uno de los apartes del documento.

En el auto, el concepto de la sala menciona que la sanción inicial no se da por irregularidades, sino porque González no tuvo en cuenta que la universidad seleccionada no tenía experiencia en materia de procesos de interventoría.

Además, señalaron que la Procuraduría emitió la decisión luego de que el procurador general de la época suspendiera los términos procesales sin mayor justificación, durante el trámite.

"Ad portas del inicio de la vacancia judicial por la Semana Santa, mediante resolución 113 del 30 de marzo de 2012, sin justificación alguna modificó los términos procesales", concluyen los magistrados.

Este es un nuevo choque entre el Consejo de Estado y las facultades de la Procuraduría, que están a la espera de que la Corte Constitucional responda a una solicitud de aclaración presentada para determinar cuál será el papel del tribunal del contencioso administrativo.