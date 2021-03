Odebrecht: Fiscalía le archivó la investigación a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

La Fiscalía General archivó la investigación que se adelantaba contra el banquero Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por su presunta participación y conocimiento en el escándalo de Odebrecht en Colombia.

El ente investigador, tras resolver una compulsa de copias hecha en la condena contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, determinó que no existían pruebas para seguir investigando al banquero por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho.

El fiscal tercero delegado ante la Corte le restó validez a las declaraciones hechas por el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior en el juicio contra Melo Acosta.

En este sentido señaló que además del dicho del empresario no existe otro elemento que permita verificar el supuesto conocimiento de Sarmiento Gutiérrez en el pago de Odebrecht para resultar beneficiada con el contrato de la Ruta del Sol II.

"No se observa injerencia o intervención del mismo (Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez) en alguno de los momentos de la ejecución de las conductas punibles por las que fueron condenados Melo Acosta y (Gabriel Ignacio) García Morales", precisa uno de los apartes de la decisión.

En este punto se señala que no se sabe si en efecto los directivos de Odebrecht se reunieron con Sarmiento o si Melo Acosta le comentó directamente de los intereses de la multinacional para recibir el millonario contrato de infraestructura.

El mismo Luiz Bueno Junior aseguró que no le constaba si Melo se había reunido con Sarmiento, "lo que hace inviable adelantar una indagación a partir de afirmaciones etéreas o imputaciones genéricas, que desde el inicio se conoce no pueden ser probadas ya que el mismo testigo deja en claro que no existía un medio diferente para establecer si ese dicho pudo tener ocurrencia".

El abogado Jaime Lombana aseguró que ya fue notificado de la decisión del ente investigador.

El 29 de abril de 2019, el juez 14 de conocimiento compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investigara al CEO del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por su presunto conocimiento en las irregularidades que rodearon la celebración y ejecución del contrato para la Ruta del Sol II que le fue entregado en 2009 a la empresa brasileña Odebrecht.

La solicitud de la investigación tiene como base la declaración que entregó el expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior sobre las reuniones en las que se fijó el pago de 6,5 millones de dólares para direccionar la entrega del millonario contrato en la licitación adelantada por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO).

En su declaración desde Brasil, el empresario brasileño aseguró que en uno de esos encuentros el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo le manifestó que iba a hablar de ese tema -en referencia al pago de sobornos- con Luis Carlos Sarmiento González, presidente del Grupo Aval.

"El testigo -en referencia a Luiz Bueno Junior- al narrar la situación particular de una reunión dijo: fue bastante rápida y al final el doctor José Elías Melo pide que yo trate ese tema exclusivamente con él y que él iba a dar conocimiento a Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel (García Morales). Ello con miras a que se establezca si este conocimiento al que hizo referencia el testigo constituye una conducta punible", precisó el juez en esa oportunidad.