Frente a este millonario contrato, Bula indicó que se entregaron cuantiosas sumas de dinero para apoyar las campañas con el fin que favorecieran la entrega directa de la obra como un otrosí al contrato de la Ruta del Sol II.

Le puede interesar: Tribunal rechazó tutela con la que Uribe buscaba tumbar que lo llamaran "imputado"

Bajo la gravedad de juramento indicó que existió un “compromiso” por parte del Gobierno de la época con el contrato del otrosí porque supuestamente de este "saldrían recursos para las campañas".

Durante la diligencia judicial que se desarrolló de manera virtual, Bula -quien está privado de su libertad- señaló que para esta financiación se utilizaron dineros de Odebrecht.

Bula manifestó que Andrade y la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, el exsenador Bernando Miguel 'Ñoño' Elías y las directivas de Odebrecht acordaron como se recibirían esos dineros.

En otras noticias judiciales: Detención domiciliaria al funcionario de la Procuraduría capturado por hechos de corrupción

“Había una presión de decirle a Odebrecht que se necesita plata, entonces Odebrecht dice: ‘Yo necesito la seguridad de que se amarre ese otrosí'. Hay una reunión del señor Andrade, del señor Bernardo Elías, Martorelli y Correa, al siguiente día me llama Martorelli y me dice que nos reunamos en la oficina de él y me dice que necesita una empresa", afirmó.

También mencionó que Álvarez supuestamente tenía intereses personales en el contrato y señaló que la Sociedad Portuaria, que pertenece a los familiares de la exministra de Educación, Gina Parody, tenía un predio clave en Gamarra que resultaría beneficiado.