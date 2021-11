Orden de captura contra el compositor Tico Mercado por violencia intrafamiliar

El juzgado séptimo de control de garantías de Valledupar acogió la petición de la Fiscalía General y ordenó la captura del compositor vallenato Alberto Antonio 'Tico' Mercado Suárez. El músico fue denunciado el pasado 21 de octubre por su exnovia, Fernanda Ariza Valencia por tentativa de feminicidio.

En la denuncia señaló que en medio de una reunión que se llevó en su casa el pasado 13 de octubre. el compositor la golpeó y amenazó en repetidas oportunidades.

En un video publicado en sus redes sociales Fernanda Ariza Valencia relató que después de un año y medio ellos habían terminado su relación sentimental en buenos términos y siguieron hablando.

Esa noche, después de la reunión, el músico regresó a su casa porque supuestamente se le había olvidado su billetera. Tras ver un mensaje que le llegó al celular de su exnovia se enfureció y empezó a atacarla.

Ariza logró zafarse y llamó a la policía, situación que "desató su ira y me propinó golpes en el cuerpo y la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido, y a día de hoy me duele para respirar”.

En la denuncia radicada por Ariza, quien es abogada de profesión, se cita el dictamen de Medicina Legal que le dio una incapacidad de 20 días por los daños causados. Igualmente anexó las fotos en las que se evidenciaba la gravedad de las heridas de su rostro y torso.

El compositor de canciones como 'Olvídala' -que disparó a la fama al Binomio de Oro- aseguró en una entrevista con un programa mexicano que la denuncia estaba en manos de sus abogados.

'Tico' Mercado calificó la situación como un "hecho desafortunado", esperando que la situación se aclare por fuera de los medios de comunicación y los estrados judiciales.

“Yo pienso que hay cosas que hay que dejarlas ahí, ahí está un Dios primeramente. Si hay que pedir perdón, yo estoy dispuesto, porque yo lo primero que he tenido es a Dios en el corazón y el arrepentimiento conmigo, y decirle a la gente pues que ahí están mis canciones y tengo toda una vida de cosas buenas y pienso que los errores son, son, son cosas que pasan. Es el trasegar del mundo. ¿Cierto?”, precisó al ser preguntado sobre el caso.