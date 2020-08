Ordenan investigar a exparamilitar que tiene enredado a Diego Cadena

La Justicia en Caldas, compulsó copias para que se investigue por falso testimonio al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, el mismo que tiene enredado al abogado del ex presidente Uribe, Diego Cadena.

Una Fiscalía delegada ante los juzgados penales del circuito de Manizales, compulsó copias para que se investigue a tres ex paramilitares entre quienes se encuentra Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, por supuestamente pertenecer a un cartel conocido como “Los falsos testigos”.

La decisión se desprende de una investigación en la que la Fiscalía acaba de precluir una investigación en favor del alcalde de La Mereced-Caldas Jhonatan Vásquez, quien estaba detenido tras ser señalado por alias “Víctor” y otros ex paramilitares de haber participado en un doble homicidio en persona protegida.

La justicia concluyó que el Alcalde no accedió a una extorsión de 300 millones de pesos y que en retaliación, los tres ex paramilitares lo involucraron en esos hechos.

El abogado defensor del Alcalde, celebró la decisión y dijo que, "quienes señalaron a Jhonatan Vásquez son personas que están siendo investigadas por múltiples casos de extorsión y falsos testimonios en distintas regiones del país e integraran el cartel de los falsos testigos".

"Es más, le voy a decir algo, el principal testigo de cargo contra Jhonatan, es nada menos que el tristemente célebre ex paramiltar apodado 'Comandante Víctor' (Carlos Enrique Vélez Ramírez), que es el mismo personaje que terminó enredando al abogado Cadena, defensor del del ex-presidente Álvaro Uribe en el pleito jurídico que sostiene con el congresista Iván Cepeda", dijo el jurista.

López Londoño señaló que la mayoría de abogados penalistas de Caldas, "conocemos del actuar de ese cartel de falsos testigos, porque muchos ex paramilitares que están detenidos, extorsionan a sus víctimas y los amenazan que si no acceden a las pretensiones económicas, entonces los involucran en un homicidio y eso lo hacen, a tal punto que he sacado varios casos adelante", indicó.

Hay un caso en el que el testigo fue también alias 'Comandante Víctor', quien involucró a unos comerciantes de Riosucio, en el occidente de Caldas, por el asesinato del gobernador indígena Gabriel Angel Cartagena, porque no accedieron a sus extorsiones.

"A esos comerciantes, el ex paramilitar Caros Enrique Vélez les exigió 20 millones de pesos y como no se los quisieron dar, los involucró diciéndole a la justicia que los comerciantes de esa población habían instigado el atentado que le costó la vida al reconocido gobernador indígena, Gabriel Angel Cartagena, quien para la época era candidato a la Alcaldía de Riosucio", agregó el abogado López.

Esta decisión se desprendió de la siguiente sentencia a favor del alcalde de La Merced-Caldas, Jhonatan Vásquez:

La Fiscalía 11 delegada ante los Juzgados penales del circuito de Manizales, profirió resolución de preclusión en favor del alcalde de La Merced-Caldas, Jhonatan Vásquez por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Los hechos están relacionados con las muertes de Emerson Leao Largo Castañeda y su padre Libaniel Largo León, que ocurrieron el 15 de julio de 2004 en zona rural de La Merced y cuyos cuerpos aún no han sido encontrados.

Tres ex paramilitares, Fabio César Mejía Correa, alias “Jhonatan”, Darley Guzmán Pérez, alias “Jopra” y Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, señalaron al actual alcalde de La Merced, de haber participado en esas muertes, cuando participó en la retención de las dos víctimas.

Fabio César Mejía Correa, alias “Jhonatan” le narró a la justicia el 7 de noviembre de 2014, cómo fue que los mataron y los desaparecieron y contó que participaron Alberto Guerrero, máximo comandante del Caique Pipintá; alias “Pedro”, alias “Jopra”, alias “Conny”, alias “Neardo”, alias “Fiesta” y él, Fabio César Mejía Correa, conocido como “Jhonatan”, pero no mencionó al alcalde de La Merced.

Cuatro años después, el 16 de noviembre de 2018, en otro interrogatorio al propio alias “Jhonatan”, cambió la versión y dijo que en esos hechos había participado Jhonatan Vásquez, hoy alcalde de La Merced.

Esa última versión fue corroborada por alias “Jopra” y por Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, el mismo ex paramilitar que hoy tiene en líos judiciales al abogado del ex presidente Uribe, Diego Cadena. Con esos testimonios, fue vinculado a la investigación Jhonatan Vásquez Duque, mandatario de los mercedeños.

En la indagatoria a Vásquez Duque, dijo que los señalamientos obedecen a retaliaciones de índole amorosas y económicas. Contó que el ex paramilitar alias “Jhonatan”, les ordenó a sus hombres llevarlo a una finca donde pretendía hacerle un juicio, atentar contra su vida que porque él (Vásquez) le mandaba razones a su novia, una muchacha de La Merced de nombre Katerine López, quien fue su novia, en el año 2000. Por esa situación se germinó una rivalidad.

El alcalde de La Merced contó que después de que lo capturaron, unas semanas antes de las elecciones de octubre pasado y cuando él era candidato a la Alcaldía, comenzaron las extorsiones de Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”.

“Me mandó a decir alias “Víctor” que “Jhonatan” y “Jopra”, me habían incluido en una investigación por unos asesinatos, pero que me podían sacar de ahí ya que alias Jhonatan era experto y la Fiscalía le creía. Me exigieron 600 millones de pesos y después rebajaron a 300, a lo que me negué”, dijo el Alcalde y agregó que hay testigos como otro ex paramilitar alias Don Mario, quien dijo que Carlos Enrique Vélez alias “Víctor”, lo señalo de un asesinato que nunca cometió y por lo que está condenado a 30 años de cárcel.

A esta investigación también fue llamado el propio ex comandante del frente Cacique Pipintá de las autodefensas, Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, quien está condenado por las muertes y desapariciones de los Largo, como quiera que a uno de ellos, él mismo admitió que le disparó.

“Alberto Guerrero”, dijo que Vásquez Duque (hoy alcalde de La Merced), no participó en esos asesinatos, porque ni siquiera hacía parte de la organización y argumentó que su vinculación a esas muertes obedece a problemas por una muchacha y que quienes lo señalaron, a lo mejor querían quitarle una plata, añadió que él no veía otro motivo.

Por último, otro de los testigos en la investigación fue Fabio Nelson Valencia Vidal alias “Bartolo”, quien le dijo al Fiscal del caso que alias “Jhonatan” y alias “Víctor”, lo habían contactado para que diera una declaración en contra del Alcalde de La Merced y le ofrecieron 10 millones de pesos. Dijo que él se negó, primero porque Vásquez no participó ahí y segundo porque si bien él (Bartolo) hizo parte de un cartel conocido como “Los falsos testigos”, no quiso seguir en ello y se retiró. "Por ese cartel, hay muchos inocentes en las cárceles, agregó".

El Fiscal delegado ante los Juzgados penales del circuito, Didier Zamora dijo por su parte que los señalamientos hechos por Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, Fabio César Mejía Correa, alias “Jhonatan” y Darley Guzmán Pérez, alias “Jopra” en contra de Vásquez Duque, quedaron en entredicho y carecen de total credibilidad, y estuvieron fundados en retaliaciones por no haber accedido a las exigencias extorsivas. "Esos señores mintieron y se confabularon para hacer daño".

Entretanto añadió el Fiscal que, "los testimonios de Alberto Guerrero y de alias “Bartolo”, fueron claros, sinceros y alejados de cualquier interés, acompañados de los argumentos del alcalde Jhonatan Vásquez Duque y de su defensor César Augusto López, en el sentido de que fue víctima de un cartel conocido como “Los falsos testigos”, llevan a este Fiscal a revocar la medida de aseguramiento existente y a precluir la investigación a su favor".

El representante del ente acusador también anunció, "compulsa de copias para que se investigue por falso testimonio a Fabio César Mejía Correa alias Jhonatan, a Darley Guzmán Pérez alias “Jopra” y a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor”.