Ordenan la libertad de otros cuatro procesados por el atentado en el Centro Andino

Tras determinar que se presentó un vencimiento de términos, el juez 68 de control de garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Boris Ernesto Rojas, Alejandra Méndez Molano, Andrés Mauricio Bohóquez Flórez, Juan Camilo Pulido Rivero, procesados por su presunta participación en el atentado en el Centro Comercial Andino el 17 de junio de 2017 y que dejó a tres personas muertas.

Lea además: Otro juez deja nuevamente en libertad a dos implicados en atentado al Andino

En la audiencia adelantada este viernes, el juzgado determinó que se superaron, por mucho, los términos que establece la ley para el inicio del juicio tras la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General. En este sentido se consideró que no se presentaron maniobras dilatorias por parte de la defensa de los procesados.

NUEVAS LIBERTADES EN EL "CASO ANDINO".



Nos volvieron a dar la razón. No hay maniobras dilatorias, no hay causas razonables. El término se venció por culpa de la Fiscalía.



No hay tiempo para celebrar. Toca prepararse para las capturas ilegales que se ejecutarán en horas. pic.twitter.com/9cfriL8CdR