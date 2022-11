Ordenan medidas de protección para mujer agredida por periodista Juan Fernando Barona

Una comisaría de familia de Bogotá ordenó medidas de protección especiales para la ciudadana brasileña Danielle Silveira Leonel quien denunció haber sido víctima de agresiones físicas y violencia de género por parte del periodista Juan Fernando Barona, en hechos ocurridos el pasado 15 de octubre.

Esta orden fue emitida luego de que se conocieran varios videos que se hicieron vírales en las redes sociales en los que se ve al periodista golpeando con puños y rodillazos a su expareja dentro de un ascensor en un sector de Bogotá, mientras ella está tirada en el piso y trata de cubrirse de los ataques.

“Conminar al señor Juan Fernando Barona Fernández para que se abstenga de realizar cualquier conducta violenta, ya sea física, verbal, psicológica o mediante amenazas, agravio, ultraje, insulto, hostigamiento, molestia, escándalos u ofensas hacia al señora Danielle Silveira Leonel”, señala la decisión de la Comisaria.

Así mismo, se le prohibió al periodista acercarse a su expareja a una distancia mínima de 300 metros. “Debe de abstenerse de ingresar y/o permanecer en cualquier lugar público o privado del sitio donde se encuentre la accionante”.

Además, le ordena al periodista que a través de su EPS se vincule a un proceso terapéutico para controlar la ira y los impulsos agresivos.

Por su parte, Danielle Silveira Leonel, le hizo un llamado a la Fiscalía y al juez que conozca su caso para que actúen con celeridad en torno a las investigaciones penales por las agresiones de que fue víctima.

“El llamado que yo hago es a las instituciones sobre todo a la Fiscalía y el juzgado a donde llegue mi caso para que no existan dilaciones dentro del proceso y que se cuente con una justicia pronta y eficaz”, dijo Silveria Leonel.

Así mismo, sostuvo: “Yo hice la denuncia de estos hechos de violencia ante la Fiscalía y comisaría de familia (…) la semana anterior tuvimos audiencia en comisaría de familia y allí tras revisar las pruebas aportadas la comisaria resolvió mantener la medida de protección a mi favor ordenándole a Juan Fernando cesar cualquier acto de violencia, así como mantenerse alejado”.

También señaló que se encuentra recibiendo atención psicológica debido a las secuelas que le ha dejado este grave episodio.

“Por el lado de la Fiscalía no se han comunicado conmigo hasta el momento, así mismo debido a las secuelas de nivel emocional que me ha dejado todo esto me encuentro con acompañamiento psicológico”, indicó.

Agrego que “es muy frustrante como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestra fotos de esas heridas cuando claramente me estaba defendiendo del ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público”.