'Otoniel' sí mencionó al senador Miguel Ángel Pinto y no a un homónimo, asegura la JEP

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejaron en claro que el congresista Miguel Ángel Pinto Hernández sí es la persona que fue mencionada por parte del capo del narcotráfico y exjefe del 'Clan del Golfo', Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en la versión rendida ante este tribunal antes de que se hiciera efectiva su extradición a los Estados Unidos.

Así lo señalaron los magistrados de las Salas de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Los Hechos y Conductas, en respuesta a una petición de aclaración del propio senador de la República.

Los magistrados remitieron copias a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación del testimonio practicado alias Otoniel los días 23 de marzo, 19 y 20 de abril de este año, así como dos documentos aportados durante la última diligencia ante la JEP en torno a macro - casos como los "falsos positivos".

Lea también: La lista de 'Otoniel ' sobre políticos y personas que estarían vinculadas con el Clan del Golfo

En su petición, el congresista indicó que "en razón a poder ejercer las debidas aclaraciones ante el pueblo colombiano sobre la persona allí mencionada, la cual desde ya aclaro y sostengo que no soy yo, ni tengo, ni he tenido relación alguna de parentesco, filiación o social con el señor mencionado ut supra. En el mismo sentido, sostengo que no conozco ni he tenido relación alguna con el señor alias Otoniel en ningún momento de mi vida y menos aún como Senador de la República, ni tampoco ningún miembro de mi núcleo familiar”.

La JEP señaló que esta compulsa de copias a las autoridades disciplinarias y penales no obedece a un comportamiento caprichoso, ni mucho menos arbitrario de los magistrados.

Así salpicó 'Otoniel' al congresista Pinto

Los magistrados revelaron que 'Otoniel' aseguró el 20 de abril pasado que el Bloque Centauros sostuvo supuestos vínculos con Miguel Ángel Pinto y el representante a la Cámara, Leonidas Ortega.

Ante la pregunta del magistrado sobre los presuntos vínculos con el congresista, alias Otoniel indicó que "entonces se hablaba con las comunidades para que votaran por el candidato que la organización tuviera de acuerdo que a ver si montaban al Congreso o la Cámara de Representantes. Esa era una de las cosas pa' que ellos también tuvieran beneficios para la organización en las regiones allá, pa' las comunidades".

Alias Otoniel aseguró que se reunió con el representante Leonidas Ortega pero no con el senador y que "con Miguel Ángel lo hacían los políticos porque uno era el comandante militar (…) Los que hacían el trabajo político, eran los que se reunían con ellos (...)".

Al ser interrogado sobre con quién supuestamente se reunió directamente el congresista Pinto, el capo manifestó que "fue con un señor que le decían Pachito pero el que llevaba a toda esa gente era William Mayorga, llevaba todos los enlaces que eran políticos y contrataciones a donde nosotros. Andrés tuvo una reunión también, el difunto Pacho y el que fue a llevarlos el muchacho William que era el enlace (...)".

El narcotraficante señaló a los magistrados que "el que los llevó fue el expolicía y se reunió Andrés, Pachito (…) Pachito era otro que también estaba encargado del tema de relaciones políticas con la Gobernación del Casanare".

Le puede interesar: “Yo no soborno testigos”, dijo Uribe tras confirmación de juicio en su contra

"También estuvo en la contratación esa vez, estaba Leónidas, estaba Miguel Ángel Pinto Hernández en tema de contratación, también estuvo en el Casanare en esa época que estábamos nosotros allá. Lo que más se hablaba era el tema de contratación y el tema del trabajo social, para el apoyo en los votos de ellos", agregó el narcotraficante.

De otra parte, la JEP ordenó poner en conocimiento del Director de la Policía Nacional y del Fiscal General de la Nación la manifestación de Otoniel, en el sentido del presunto pago actual del 'clan del golfo' a miembros de la fuerza pública.