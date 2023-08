“Palacino es inocente”: Alberto Donadío

El reconocido y laureado escritor y periodista investigativo Alberto Donadío sorprendió al país con la publicación de su libro más reciente: “Palacino es inocente”.

El libro de Donadío, producto de una profunda y detallada investigación, desmonta una tras otra todas las acusaciones que han recaído sobre el expresidente de la desaparecida Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, al que la prensa, algunas entidades del Estado y el país consideran culpable del delito de uso indebido de dineros de la salud.

Editado por Sílaba, el libro “Palacino es inocente: Las acusaciones falsas contra el expresidente de Saludcoop” vio la luz en abril de 2023. El texto, de 162 páginas, tiene una sentida dedicatoria “a la memoria de mi sobrino Camilo Duque Donadío, fallecido en 2020, y a sus papás, Diego y Lucía, en toda su pena”.

Donadío habló con el programa Voces RCN de la Cadena Básica, en el que se mostró tan contundente y convencido como en el libro y en algunas de sus columnas publicadas en la Revista Semana. “Todas las acusaciones que se han hecho contra Palacino y Saludcoop carecen de fundamento”, ratificó categóricamente.

“Es muy oportuno empezar por el tema que ustedes han planeado de la noticia de esta semana en que se impone una sanción de responsabilidad fiscal contra Guillermo Grosso, interventor que quebró Saludcoop, porque esa decisión viene a confirmar la inocencia de Palacino. Palacino entrega a Saludcoop, cuando es intervenido por el Gobierno (de Juan Manuel Santos), con un patrimonio superior a 500.000 millones. El Gobierno administra a Saludcoop durante más de cuatro años y luego decide liquidar Saludcoop con una pérdida de menos 2.8 billones de pesos. Entonces la quiebra es únicamente responsabilidad del Gobierno. La entidad estaba funcionando bien”, recordó.

Y complementa Donadío: “La verdad de lo que había en Saludcoop es que era una entidad que funcionaba muy bien, que no estaba faltando a la atención a los afiliados, pero que había generado, eso sí, muchos enemigos porque al crear, o comprar o construir 36 clínicas dejó de utilizar los servicios de las clínicas privadas, que se resintieron y no recibían los pacientes que antes recibían por cuenta de esa EPS. Pero todas las acusaciones que se hicieron son falsas. No tienen fundamento”, reitera como un mantra en el marco de su búsqueda desinteresada de la verdad. En esta ocasión para demostrar la inocencia de un ciudadano colombiano como Palacino, así como en muchas otras oportunidades y libros para demostrar la culpabilidad de estafadores de cuello blanco y funcionarios corruptos.

Al principio y al final del libro, lo mismo que al comienzo de casi todos los capítulos, el autor usa epígrafes muy bien escogidos que versan sobre la verdad, la mentira, la justicia y la moral, provenientes de personalidades históricas y escritores como Baltasar Gracián, Gandhi, Quevedo, Churchill y Zola. O como éste de Santa Teresa de Jesús: “La verdad padece, pero no perece”.

El caso Dreyfus-Zola en Francia

En el trasfondo ético, moral, periodístico y filosófico de su cruzada por la verdad se siente inspirado por el caso del capitán Alfred Dreyfus, que conmocionó a Francia a finales del siglo XIX. El oficial, al que toda Francia creía culpable, fue injustamente acusado y condenado a cadena perpetua por traición a la patria. La defensa que hizo de él el eminente escritor y periodista Émile Zola contribuyó a que se esclareciera la verdad y a que se resarciera el honor y la inocencia de Dreyfus.

“Siguiendo el ejemplo de Zola, acuso a los funcionario que propalaron imputaciones deleznables y que aniquilaron una institución que funcionaba con mayor eficiencia que los organismo que ellos dirigían”, escribió Donadío en su libro. Y complementó: “Zola también reprobó ‘la presse inmonde’ que se puso de parte del crimen de Estado. El periodismo investigativo no debe ser prensa inmunda. Existe para denunciar los abusos de poder, no para encubrirlos”.

Donadío ha cuestionado con dureza el trabajo de la prensa en este caso y en particular el del periodista Daniel Coronell, al que no baja de “falsario”, “impostor”, ni de fabricante de mentiras. Incluso, hasta el punto de aseverar que las reiteradas e injustificadas acusaciones de Coronell son un “falso positivo”.

“La falla principal es de Coronell porque Coronell antes de la intervención empieza a lanzar la acusación que más pegó en su momento: que se usaron platas de los dineros de la salud para hacer un campo de golf, que, si hubiera sido cierto, claro, es un escándalo, es una cosa inaceptable. Nunca mostró pruebas, nunca mostró cheques, giros”, advierte.

“Y no hay ninguna entidad oficial, ni la Fiscalía, ni la justicia penal, ni ninguna de las ías ha salido a decir ‘mire, aquí está la prueba de que hicieron un campo de golf y además un hotel’. Que sí existen y allá están funcionando, pero no con plata de la salud”, precisa. “Esto fue un falso positivo. Que es muy, muy grave engañar a todo el país con unas acusaciones de corrupción que no son ciertas”, ratifica en su diálogo con RCN Radio.

“En todas las investigaciones de Supersalud, de Procuraduría, de Fiscalía, de Contraloría, ellos jamás se metieron con lo del campo de golf llamado Villa Valeria, ahí no había nada. O sea, había un proyecto inmobiliario, pero construido por Palacino y unos socios y unas personas que participaron libremente y que fue financiado por un banco como cualquier proyecto inmobiliario en Bogotá o en cualquier parte que un banco presta la plata para hacer una torre de oficinas, o de apartamentos o un club social. Nunca, nunca se produjo un solo documento que muestre que hubo desviación de los fondos de la salud”, agrega el que es uno de los más importantes periodistas investigativos en la historia de Colombia.

La conclusión resumida de este extenso, contradictorio y paradójico caso que tanto ha impactado a la opinión pública colombiana, que se convierte al mismo tiempo en acusación, se puede extraer de uno de los apartes del libro “Palacino es inocente”, de Alberto Donadío: “En relación a Saludcoop sí hubo corrupción, pero de otra clase. La corrupción consistió en acusar falsamente de corrupción a Palacino”.

En la entrevista y el libro se abordan también asuntos tales como el sueldo de Palacino, la condena de un juez penal de Bogotá y la respectiva apelación, el crecimiento acelerado y las inversiones de Saludcoop, las actuaciones y propósitos del presidente Juan Manuel Santos y la contralora Sandra Morelli, el giro de 8.000 cheques y la quiebra de Cafesalud y Medimás.

Escuche acá la entrevista completa con el reconocido y premiado escritor y periodista investigativo Alberto Donadío