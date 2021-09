Una reubicación digna o un espacio en el mismo lugar es lo que piden los vendedores del tradicional ‘Palacio del Colesterol’, aquel espacio que era de visita obligada para los amantes del fútbol que asistían al estadio ‘El Campín’ de Bogotá desde la década de los sesenta.

Tras más de cincuenta años los vendedores de fritanga, gallina, chorizo, papa criolla, chicharrón, entre otras delicias de la gastronomía colombiana, vieron como la pandemia y luego el anuncio de una obra en el espacio en el que se ubicaban sagradamente los “días de fútbol” les arrebataba sus sueños y soporte económico.

Debido a esto le pidieron una ayuda al Distrito para que no los saque de su espacio sino que les permita seguir trabajando en condiciones dignas puesto que estas casetas y puestos de negocios son lo único que tienen.

Tras muchas peticiones el pasado lunes por fin se dio la reunión con funcionarios del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD). En dicho encuentro les plantearon sus peticiones para lograr un común acuerdo que beneficie a todas las partes.

Una de estas es que el ‘Palacio del Colesterol’ sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la ciudad como lo contempla el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta condición los blindaría ante cualquier intento de obra.

Sin embargo, debido a que este proceso de declaratoria puede ser muy extenso, plantearon que los dejen trabajar en el mismo espacio -un parqueadero ubicado a pocos metros del Movistar Arena y el estadio E Campín- antes que inicien las obras físicas.

Esto teniendo en cuenta que no es necesario tener el predio vacío para realizar los diseños y estudios de la obra. De no ser posible, piden que sean reubicados en un espacio cercano para no perder su conocida clientela.

En este punto plantearon la instalación de Food Truks, teniendo en cuenta que les permite una fácil y efectiva movilización. Por esto pidieron que se les permita trabajar en los parqueaderos cercanos al escenario deportivo.

El próximo 5 de octubre se realizará una nueva reunión entre los vendedores y el IDRD.