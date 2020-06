“Palo porque bogas y palo porque no": Barbosa por críticas en caso de niña indígena abusada

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, les salió al paso a las críticas formuladas tras la imputación realizada a los siete soldados implicados en la violación de la niña indígena de la comunidad embera chamí, en el departamento de Risaralda.

“Este país es el país del 'palo porque bogas, palo porque no bogas'. Este es el país del cójanlo y después suéltenlo, como dice el contralor general”, indicó el fiscal Barbosa.

De acuerdo con el funcionario, los investigadores actuaron acorde a la ley y con el mayor rigor posible en este caso, al imputarle a este grupo de militares el delito acceso carnal abusivo, ya que ante la contundencia de las pruebas los soldados se declararon culpables.

“Este es un país donde las críticas arrecian ante las acciones y reacciones institucionales. Por ello, aquí lo qué hay que decir es que en 72 horas tenemos tras las rejas a estos bandidos que afectaron y laceraron el uniforme del Éjercito Nacional y la dignidad de nuestros niños”, dijo.

El fiscal general reiteró que los militares capturados y judicializados se exponen a una condena de hasta 30 años de prisión.

Para la Fiscalía General de la Nación, en este caso no se puede generar duda alguna que existió una violación contra una menor de edad y que cualquier otro mensaje solo termina revictimizandola.

Por su parte, abogados penalistas cuestionaron que en este caso no se hubiera formulado el delito de acceso carnal violento.

“Como si la niña embera hubiese dado su consentimiento para tener relaciones sexuales (…) no fue un abuso, no fue un desliz con una niña de la cual no sabían cuántos años tenía. Es indignante porque no están reconociendo que hubo violación”, dijo Viviana Benavidez del colectivo Derecho Vivo Abogadas.