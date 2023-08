Papá de los niños perdidos en la selva fue capturado ¿Por qué?

En las últimas horas, autoridades capturaron a Manuel Ranoque, padre de los niños indígenas que estuvieron cerca de 40 días perdidos en la selva en el Guaviare, tras un accidente aéreo que dejó tres personas muertas.

Las primeras versiones, aseguran que la detención tendría relación con delitos sexuales, pero hasta el momento no hay una fuente oficial que confirme esta información.

Vale recordar que en meses pasados hubo una disputa por la custodia de los niños, dado que el abuelo aseguró que el padre trató de abusar de la menor de 13 años.

Manuel Miller Ranoque, padre biológico del niño de 4 años y el menor de un año, y padrastro de las menores de 9 y 13 años, habló en La FM sobre la situación de los niños y rechazó cualquier acusación que se haga en su contra.

"La verdad es algo para intimidarme y dejar mi reputación con el piso, pero ustedes se van a dar cuenta de que eso es mentira", aseguró el padre.

En ese sentido, aceptó que sí hay una denuncia en su contra, pero aseguró que es falso lo que se lo acusa y que lo demostrará, "eso es una mentira", respondió ante la acusación de que abusaba de su hijastra.

Señaló que quiere quedarse con la custodia porque fue él el que busco a los menores en la selva, mientras que asegura los abuelos se quedaron en un hotel en Villavicencio, comiendo y engordando: "La abuela quería los recursos de los niños para emborracharse con el esposo".

"No estoy reclamando nada, yo estoy haciendo lo que me correspondé, yo fui como padre a la selva porque los necesito, y los que no fueron a buscar están reclamando", concluyó Ranoque haciendo referencia a la disputa con los abuelos.