El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en las últimas horas fue trasladado a la cárcel de Picaleña en Ibagué (Tolima), Gabriel Enrique González Cubillos, el hombre señalado de haber asesinado a su propio hijo de cinco años.

RCN Mundo conoció que el traslado se cumplió en medio de un estricto operativo de seguridad que se adelantó en la madrugada de este martes, en donde permanecerá mientras se conoce la sentencia en su contra que podría superar los 50 años de prisión.

González Cubillos permanecerá aislado durante siete días en un lugar especial del penal para evitar contagios de covid-19 y posteriormente se llevará a cabo una reunión entre las directivas de la cárcel para definir el pabellón en el que deberá ser recluido y las condiciones especiales de seguridad con las que contará.

Su traslado se produjo luego que un juez de control de garantías le hubiese impuesto una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por su peligrosidad, el riesgo de fuga y la posibilidad de que pueda atacar a su excompañera sentimental.

Cabe recordar que en medio de la diligencia judicial, este hombre reconoció que asesinó a su hijo de cinco años en un intento de vengarse de su exesposa.

“Lo asfixié con la almohada de la habitación y tuve que usar todo el peso de mi cuerpo, porque el niño intentó defenderse”, confesó González Cubillos en la audiencia, según información de la Revista Semana.

En medio de la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación, se determinó que el crimen fue planeado con varias semanas de antelación. El sujeto grabó un video que estaba guardado en una memoria USB que dejó en el baño de su vivienda, en el que le aseguraba a su expareja Consuelo Rodríguez, que asesinaría al niño.

“En ese video le decía que iba a matar al niño y luego me suicidaría (...) La llamé y le dije que buscara, le advertí y no hizo caso, ahora ella también sería responsable”, le dijo a la Fiscalía.

“Cuando lo asfixié fui al baño, pero no encontré con qué ahorcarme. Así que tomé 40 pastillas que llevaba en un frasco y que supuestamente eran fulminantes, pero no pasó nada”, dijo.

Finalmente, aseguró que no se sentía arrepentido por lo que hizo. "No siento nada. Cuando murió mi mamá no sentí nada, cuando falleció mi papá tampoco (...) Ahora mismo no siento nada", señalan algunos de los apartes del testimonio que entregó a la Fiscalía.