Paro nacional: Fiscalía archiva investigación contra exministro Diego Molano

La Fiscalía determinó archivar la investigación que se seguía contra el exministro de Defensa Diego Molano, al considerar que no se demostró que haya incurrido en alguna irregularidad o extralimitación en sus funciones, con las medidas que impartió para controlar los desórdenes registrados en el marco de las manifestaciones adelantadas en la ciudad de Cali, ocurridas en 2021.

De acuerdo con la decisión emitida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, no existe mérito alguno para avanzar en una investigación contra el exministro Molano, por la supuesta comisión delitos como desaparición forzada, lesiones personales, tortura, terrorismo u homicidio agravado.

La Fiscalía delegada para este proceso concluyó que no se establecieron elementos de convicción que permitan “predicar que su comportamiento haya sido típico respecto a las conductas señaladas por los denunciantes”, sostuvo.

De acuerdo con los investigadores, el entonces ministro de Defensa, en el marco del paro nacional, adelantó todas las actividades que eran tendientes para dar cumplimiento a los deberes que le eran exigibles por la ley acorde a sus funciones.

El fiscal del caso desestimó los argumentos de los denunciantes y concluyó que las órdenes que entregó el exministro Molano tenían como único objetivo velar porque se mantuviera el orden público, garantizando la convivencia y la seguridad ciudadana en la ciudad de Cali.

“El ministro de Defensa Nacional no omitió el comportamiento mandado por el ordenamiento jurídico, razón por la cual no le es atribuible ninguna de las conductas señaladas”, señala la decisión de la Fiscalía.

Por su parte, el abogado Elmer Montaña anunció que acudirá ante un juez de control de garantías para insistir en que no se cierre este proceso y por el contrario, se adelante una completa investigación por la posible responsabilidad penal del exministro Diego Molano, tras las órdenes que impartió en el marco de las manifestaciones en la capital vallecaucana.