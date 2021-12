“Pedí ayuda y nadie me escuchó”: desgarrador relato de otra víctima del médico Antonio Figueredo

“Mantuve una relación con Antonio Figueredo Moreno en 2013 – 2014. Un mes antes del evento me había alejado de Antonio, porque ya había mostrado algunos actos violentos y por eso decidí apartarme. Pero esa noche llegué tipo 9:00 a.m., traté de ingresar a mi apartamento y él ingresó de manera brusca y brutal”, relató la joven anestesióloga.

A pesar de que la mujer le pidió en reiteradas ocasiones que saliera de su apartamento, Figueredo Moreno, al parecer, habría hecho caso omiso y empezó a violentarla durante varias horas.

Debido a que Plata vivía sola en ese entonces, pese a los gritos de auxilio no recibió ayuda.

“La forma en la que el optó por actuar fue violenta. Me golpeó desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. Me mantuvo en el piso, cada vez que me intentaba mover él me golpeaba en la cabeza, en la mandíbula y en el cuello. Me mordía, me rasguñaba y en un momento trató de acceder a mí sexualmente. Traté de pedir ayuda, grité, golpeé las paredes pero no obtuve respuesta de ningún tipo”, agregó la especialista de 34 años en su desgarrador relato.