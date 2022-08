López manifestó que él fue un defensor del Acuerdo de Paz. "Salí a marchar a favor del plebiscito. Me siento decepcionado porque ya fui víctima de las Farc, de la Fiscalía y no quiero ser víctima de la JEP , eso me preocupa mucho y fue la sensación que me quedó después de la audiencia del viernes".

"Están más preocupados por los procedimientos y por las metodologías, que porque las víctimas conozcan la verdad", manifestó.

Sigifredo López hizo estas declaraciones tras los hechos ocurridos el pasado viernes 29 de julio durante una audiencia en la JEP, en la que exguerrilleros de las Farc respondían preguntas específicas de algunos familiares de los diputados del Valle asesinados por la extinta guerrilla.

En medio de la diligencia, el exdiputado hizo una pregunta sobre el secuestro y asesinato de sus compañeros y la delegada de la Procuraduría lo interrumpió para decir que ese interrogante no estaba acorde al trámite que se contempla en ese tipo de versiones ante la Jurisdicción Especial.