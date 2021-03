Perdón del Estado es una bofetada más: Jineth Bedoya

Durante la audiencia ante la Corte IDH, el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, pidió el perdón y reconoció las responsabilidades frente a ese caso.

Sin embargo, Bedoya aseguró que fue un acto machista. "Me ha dicho que me golpea y me trata mal pero en el fondo me quiere, un perdón total es reconocer que hay falta de ausencia por parte del Estado" dijo la periodista.

La comunicadora también se refirió a la carta que había sido enviada por parte del Estado la semana pasada y la calificó como una presión en su contra.

"Vuelvo y repito, las acciones del Estado terminan siendo esas machistas, de que golpea a la mujer y después le pide perdón. Con esta carta presionaron para que yo aceptara. Es una carta de intención de un arreglo amistoso personal, porque venía dirigida hacia mi y firmada por Camilo Gómez, pero fue una de las artimañas dilatorias", señaló.

Agregó que "fue otra bofetada más esa carta y el Estado debería cuidar su doble discurso, porque dijeron que estaban comprometidos con la violencia de género y lo que realmente es que a las víctimas les importamos un comino".

Jineth dijo que ha sido un caso con bastantes inconvenientes, porque "se ha perdido parte del expediente, amenazas y asesinatos a testigos del caso. Ha habido hostigamientos. Pero he tenido el apoyo de todos y tengo una gratitud con la Flip y la Cejil por acompañarme en todo este proceso durante varios años".

"Le pido al Estado Colombiano que apoye a esas mujeres víctimas de abuso, porque muchas no tienen las facilidades para llevar su caso, si he sido yo y todo lo que ha pasado, no me quiero imaginar a las mujeres víctimas en regiones apartadas del país", manifestó.

Finalmente, concluyó que debe haber una investigación y sanción, además de garantías para ella y su madre, incluyendo el cierre de la cárcel Modelo.