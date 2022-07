Petro le pide al Clan del Golfo que "suspendan la muerte" por asesinato de policías

Frente a la ola de asesinatos que el Clan del Golfo ha venido perpetuando contra miembros de la policía en el país, el presidente electo, Gustavo Petro, les pidió que “suspendan la muerte”, frente al denominado 'plan pistola' que ha cobrado la vida de más de 35 uniformados en las últimas semanas.

"Espero que termine ya. Al 'clan del Golfo' se le posibilita un desmantelamiento pacífico", señaló Petro en referencia a los asesinatos que se han venido llevando a cabo contra policías y soldados en el país.

Petro señaló que, “desde aquí les digo, suspendan la muerte, el camino es la vida” y añadió que no hay contacto con ese grupo armado. “No hay contacto con ellos de ningún tipo, el contacto debe ser judicial, no creo que sea las instancias de gobierno, la instancia adecuada, porque no se trata de una negociación política, se trata de negociaciones judiciales”.

Fue enfático en que “la justicia la que tiene que conectarlos con la posibilidad de un sometimiento digno. La dignidad tiene que ver con la verdad, con la repartición de las victimas, con que las zonas de acción puedan tener prosperidad, con que existan los beneficios jurídicos, siempre y cuando no haya repetición y reparación”.

Diálogos con el ELN

“El Gobierno Cubano será quien diga si quiere mantenerse como anfitrión. A Cuba no le fue también porque entonces lo convirtieron en la excusa para una ofensiva diplomática contra ese país”, sostuvo el presidente electo.

Petro añadió que, "hemos hablado con el embajador cubano aquí presente del reinicio el protocolo suspendido de tipo diplomático que permite la continuidad de los diálogos del gobierno cubano y será el que diga si quiere mantenerse como anfitrión”.

Frente al cese al fuego bilateral con el ELN, el mandatario electo señaló que “es un primer objetivo y que automáticamente traería menos violencia, la complejidad del proceso con el ELN va más allá. Pero el cese bilateral al fuego con el ELN, se extendiera a otros tipos de organismos armados que pululan en el país, es un buen comienzo, disminuiría el número de muertos en el país”.